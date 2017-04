Blizzard stellt StarCraft 1 für den Mac kostenlos zum Download bereit

Um die Jahrtausendwende spielten Millionen von Gamern aus aller Welt das Echtzeit-Strategiespiel StarCraft, eines der größten Erfolge der Spieleschmiede Blizzard. Mit dem Patch auf Version 1.18 machte der Konzern den Klassiker heute kostenlos für alle Nutzer von Mac oder Windows. Somit können alte Veteranen ebenso wie junge Neugierige den Flair des ersten großen Kampfes zwischen Terranern, Zerg und Protoss wieder aufleben lassen.Auf der Webseite des Spiels gibt es unter der Überschrift »Erlebt einen alten Klassiker ganz neu« den StarCraft Launcher herunterzuladen. Diese knapp 5 MB große Datei initiiert nach einem Doppelklick den Download des eigentlichen Spiels, welches knapp 2 GB Speicherplatz verbraucht und auch auf aktuellen Macs mit macOS Sierra lauffähig ist.Der Funktionsumfang umfasst alle bekannten Missionen sowie auch Mehrspieler- und Online-Partien - bei letzterem ist natürlich das Einloggen ins Battle.net notwendig. Die Missionen umfassen sechs Kampagnen, für jede der drei Rassen eine vom Originalspiel und eine von der Erweiterung Brood War. Lediglich die vom Original bekannte Möglichkeit, eigene Karten zu editieren, gibt es in der aktuellen Version nicht mehr. Stattdessen sind kleinere Zusatz-Features enthalten, wie beispielsweise ein Fenstermodus, eine optimierte Suche für Online-Spiele, der Spiel-Timer und eine Reihe behobener Fehler. Auch kann die Tastaturbelegung geändert und ein Beobachtermodus ausgewählt werden.Der Schritt, das Originalspiel kostenlos anzubieten, kommt wenige Monate vor dem Marktstart von StarCraft Remastered. Hierbei verspricht Blizzard eine graphische Neuauflage mit 4K-Inhalten, die man auf der StarCraft-Webseite schon in diversen Previews bewundern kann. Die Zwischenvideos erzählen die Geschichte im Comic-Stil und auch der Soundtrack und die Dialoge erhielten eine Auffrischung. Inhaltlich und funktionell soll StarCraft Remastered dem Original allerdings treu bleiben. Das geht so weit, dass Levels und Replays kompatibel bleiben und sogar Mehrspielerpartien zwischen Nutzern der originalen und der Remastered Edition möglich sind. Der Start des Neuauflage ist noch recht unscharf mit »Sommer 2017« angegeben.Weiterführende Links: