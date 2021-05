Space Gray: Magic Mouse, Magic Keyboard und Magic Trackpad in Sonderfarbe werden eingestellt

iMac Pro weg – und nun auch die Zubehörartikel

Space Gray am Ende?

Beim Mac führte Apple die Farbe "Space Gray" mit dem 2015 vorgestellten, neugestalteten 12"-MacBook ohne Namenszusatz ein – und dehnte in den Folgejahren die beliebte Farbe auf weitere Mac-Modelle aus. Neuere Mac minis mit Intel-Prozessor kamen ebenfalls in dieser Farbe daher, genau wie die MacBook-Pro-Modelle seit dem Jahr 2016.Äußerlich glich der iMac Pro den normalen iMacs – doch den Unterschied machte die Gehäusefarbe: Apple verwendete hier die Farbe "Space Gray", um das Pro-Modell von den normalen iMacs abzuheben. Beim iMac Pro lieferte Apple auch die Tastatur, die Magic Mouse und das Magic Trackpad in dunkler Farbe mit – und seit Anfang 2017 können diese Zubehörartikel in "Space Gray" auch ohne iMac Pro geordert werden.Anfang März kündigte Apple an, den iMac Pro komplett aus dem Sortiment zu streichen – nur noch Restbestände verkaufte Apple ab. Bereits zwei Wochen später nahm Apple den iMac Pro komplett aus dem Verkauf, doch die Tastatur, Maus und Trackpad in Space Gray blieben im Apple Store erhalten. Wer nun in den Apple Online Store schaut, findet eine kleine Anmerkung an den drei Zubehörartikeln: "Solange der Vorrat reicht".Wer gerne noch eine Magic Mouse (109 Euro) Magic Keyboard (159 Euro) oder ein Magic Trackpad (159 Euro) erwerben möchte, sollte sich daher beeilen. Doch Vorsicht: Die Zubehörartikel in Space Gray sind teurer als die Varianten in Silber. Die Magic Mouse in Silber kostet 85 Euro, das Magic Keyboard 135 Euro und das Magic Trackpad ebenfalls 135 Euro.Der iMac mit M1-Chip steht in sieben verschiedenen Gehäusefarben zur Verfügung – aber nicht in "Space Gray". Beim Mac mini mit M1-Prozessor kehrte Apple zum silbernen Gehäuse zurück – nur das MacBook Air und MacBook Pro mit M1-Chip stehen noch in Space Gray zur Verfügung. Es ist daher unklar, in welchen Farben künftige, komplett neu gestaltete Macs daherkommen. Für das Nachfolgemodell des MacBook Air kursieren bereits Gerüchte, dass sich Apple an den Gehäusefarben des M1-iMac orientiert – und somit Space Gray und Gold aus dem Programm nimmt.