Prosser: Das nächste MacBook Air zeigt Farbe

Prossers Quelle verweist auf blaues MacBook

Neues MacBook Air in der zweiten Jahreshälfte?

Für das vergangene Apple-Event namens „Spring Loaded“ griff Apple in den Farbtopf: Das iPhone 12 (mini) erstrahlt erstmals in Violett, bereits bekanntes Zubehör steht nun ebenfalls in neuen Farbvarianten zur Verfügung. Besonders auffällig zeigt sich aber der neue iMac: Neben dem Standard-Silber können Käufer zwischen Orange, Gelb, Rosé, Violett, Blau sowie Grün wählen. Nun deutet der bekannte Leaker Jon Prosser an, dass diese Vielfalt an Farben nicht bloß dem iMac vorbehalten bleiben könnte. Womöglich haben auch Nutzer von Apples Ultrabook künftig die Wahl zwischen sieben Farboptionen.Bereits seit vielen Jahren ist Apple All-in-One-Rechner in einem für das Unternehmen typischen Silber gehalten. Beim iMac Pro setzte der Konzern mit Space Grau auf ein dunkleres Finish. Im Vergleich dazu bietet das MacBook Air bereits heute mehr Auswahl: Neben Silber und Space Grau lässt sich das Ultrabook auch mit einem in Gold gehaltenen Äußeren bestellen. Die nächste Generation des MacBook Air dürfte Käufern weitere Entscheidungsmöglichkeiten anbieten: Auf dem YouTube-Kanal Front Page Tech äußert sich der Leaker Jon Prosser zu dieser Entwicklung. Dieselbe Quelle, die ihn von den vielen Farboptionen beim ersten iMac mit Apple Silicon in Kenntnis setzte, habe kürzlich den Prototyp eines blauen MacBooks zu Gesicht bekommen. Nähere Details zu den Spezifikationen des Geräts und einen möglichen Release-Termin habe die Quelle jedoch nicht genannt, so Prosser.Gerüchte zu einem MacBook Air, welches farblich an die neuen iMacs angelehnt ist, sind nicht ganz neu: So hat der Konzeptkünstler Ian Zelbo vor einigen Tagen entsprechende Renderbilder ausgearbeitet, die aus Prossers Sicht dem finalen Modell sehr nahekommen könnten. Bloomberg rechnet mit der nächsten Generation des Ultrabooks in der zweiten Jahreshälfte 2021. Diese sei voraussichtlich mit dem Nachfolger des M1-Chips und möglicherweise mit einem MagSafe-Anschluss ausgestattet.