Sogar noch reicher als Apple: Google übertrifft Apple bei den Barreserven

Alphabet mit 117 Milliarden US-Dollar Barreserven weltweit vorne

Alphabet hält sich bei Aktienrückkäufen zurück

Apple zählt nicht nur zu den finanziell wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern verfügt zudem auch über Barreserven im dreistelligen Milliardenbereich. Mehrere Jahre lang war Apple damit das liquideste Unternehmen der Welt. Doch kürzlich verdrängte ein Silicon-Valley-Konkurrent Apple von der ersten Position, so die Financial Times. Googles Mutterkonzern Alphabet ist demnach inzwischen der „King of Cash“.Apples Finanzreserven schmolzen demnach in den vergangenen Jahren auf mittlerweile noch 102 Milliarden US-Dollar zusammen. Die Gründe dafür sind ausgedehnte Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen. Den firmeninternen Höchstwert an Barreserven erreichte Apple Ende 2017. Seinerzeit waren es 163 Milliarden US-Dollar. Alphabet dagegen häufte im gleichen Zeitraum zusätzliches Barvermögen an. Während es 2017 noch etwas weniger als 100 Milliarden US-Dollar waren, stieg der Wert zuletzt auf 117 Milliarden US-Dollar an.Alphabet könnte Teile der Reserven etwa für neue Großprojekte einplanen. Der Konzern investiert unter anderem intensiv in Grundstücke für neue Büro- und Forschungsgebäude für den AR-Sektor. Zudem benötigt der Google-Mutterkonzern mehr und mehr Datencenter und Fachkräfte. In der Europäischen Union sieht sich der Konzern darüber hinaus milliardenschweren Strafzahlungen ausgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob Investoren angesichts des großen Barvermögens fortan nicht verstärkt höhere Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe von Alphabet fordern.Im Vergleich zu Apple hielt sich Alphabet in den letzten Jahren bezüglich der Aktienrückkäufe deutlich zurück. Seit der Konzern vor vier Jahren damit begann, eigene Aktien von Anlegern zu erwerben, gab Alphabet pro Quartal im Durchschnitt „nur“ 1,7 Milliarden US-Dollar dafür aus. Im gleichen Zeitraum machte der Konzern zudem mehr neue Aktienpakete – etwa in Form von Mitarbeiter-Benefits – verfügbar, als er über das Rückkaufprogramm erwarb.