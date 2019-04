Die Börsen-Billionäre: Apple, Amazon – und ganz vorne jetzt Microsoft

1. Apple, 2. Amazon, 3. Microsoft

Microsoft überstand das Börsenbeben am besten

Es ist eine rein symbolträchtige Schwelle, an der Börse mehr als eine Billion wert zu sein. Bis es dem ersten US-Unternehmen gelang, als "Trillion Dollar Company" in die Geschichte einzugehen, musste es August 2018 werden – Apple entschied das Rennen für sich, nachdem die Aktienkurse seit 2008 stark, seit Ende 2011 sprunghaft zulegten. Allerdings blieb es bis zum Schluss spannend, denn gleich vier Unternehmen kämpften um den prestigeträchtigen Titel des ersten Börsenbillionärs. Neben Apple bewegten sich auch Amazon, Microsoft und Google auf die Marke zu. Ein Dreivierteljahr nach der Kür des Erstplatzierten steht jetzt das gesamte Siegertreppchen fest, denn ab sofort gehört auch Microsoft zum illustren Club.Amazon wurde einen Monat nach Apple zur Trillion Dollar Company, Microsoft verhalfen in dieser Woche die sehr guten Quartalszahlen zum Aufstieg. Gleich um fünf Dollar legte der Eröffnungskurs im Vergleich zum Schlusskurs zu, dies entspricht einem Plus von rund vier Prozent. Damit ist Microsoft nun nicht nur mehr als eine Billion Dollar wert (würde man zum aktuellen Preis alle Aktien kaufen), sondern überholte auch Apple deutlich. Cupertinos Aktien-Gesamtheit bringt es momentan "nur" auf 968 Milliarden Dollar, Amazon liegt bei 936 Milliarden Dollar.Die teils turbulenten Kursbewegungen nach unten, welche man im vergangenen Herbst beobachten konnte, rissen zahlreiche Tech-Papiere mit. Amazons Kurs sank beispielsweise von 2003 Dollar auf 1377 Dollar, Apples Aktie von 225 Dollar auf 148 Dollar. Wer allerdings die Chance zum Nachkaufen nutzte, kann sich seitdem wieder über starken Zuwachs freuen. Microsoft überstand die Börsenbeben fast unbeschadet und das Wertpapier setzte dennoch seit Oktober zum steilen Flug nach oben an. Die konsequente und erfolgreich umgesetzte Dienste- und Cloud-Strategie des Ballmer-Nachfolgers Satya Nadella brachte das Unternehmen wieder vorne – nach vielen Jahren der Stagnation.