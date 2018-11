Smartphone-Tablet-Hybrid mit faltbarem Display: Samsung zeigt Prototypen

7,3-Zoll-Display, Gehäuse noch verborgen

Samsung hat einen Ausblick auf das schon seit längerem angekündigte, hauseigene Falt-Gerät gegeben, das sich ausgeklappt von Smartphone- auf Tablet-Größe erweitert. Der südkoreanische Konzern zeigte auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz einen Prototypen des Geräts, das Smartphone- und Tablet-Vorteile vereinen soll.Viel zu sehen gab es vom Smartphone-Tablet-Hybriden, den Samsung als großen Meilenstein anpries, zwar nicht – doch zumindest erhielten die Besucher einen Eindruck der Display-Technologie und der ungefähren Proportionen (YouTube-Mitschnitt der gesamten Konferenz: ). Der Konzern schaltete einen Großteil der Bühnenbeleuchtung ab, als der Präsentator den Prototypen aus der Tasche nahm und kurz demonstrierte. Samsung ging es darum, die grundlegende Funktionsweise zu verdeutlichen.Ausgeklappt bietet das Gerät ein 7,3-Zoll-Display. Zum Vergleich: Das iPad mini hat eine Displaydiagonale von 7,9 Zoll. Um das Gerät als Smartphone verwenden zu können, klappt der Nutzer das ausgebreitete Tablet in der Mitte zusammen. Darauf erscheint auf der Rückseite das Smartphone-Display. Zum Gehäusedesign und den genauen Maßen lässt sich noch nichts sagen, da das Demogerät in einer dicken Hülle steckte, die keine Designelemente des darunterlegenden Gehäuses preisgab.Die Massenproduktion des „Infinity Flex Display“ soll in einigen Monaten beginnen. Samsung plant den Marktstart des Smartphone-Tablet-Hybriden für nächstes Jahr. Passend dazu hat Google kürzlich die Android-Unterstützung für zusammenklappbare Displays angekündigt