Faltbare iPhones in zwei Jahren: Marktexperten prognostizieren neues Smartphone-Design

Faltbare iPhones auf Apples Agenda

Dieses Jahr keine größeren iPhone-Neuerungen

Apple soll ein faltbares iPhone planen, das eventuell auch als Tablet verwendet werden kann. Merrill Lynch zufolge visiert Apple den Verkaufsstart des Falt-iPhones für 2020 an. Die Investmentbank beruft sich auf Informationen von mehreren Apple-Zulieferern in Asien.Details über Design oder Features eines potenziell faltbaren iPhones nannte werden nicht genannt. Es gebe aber in jedem Fall starke Hinweise, wonach Apple gemeinsam mit Zulieferern eine faltbare Smartphone-Variante vorantreibe. Was es mit der möglichen Nutzung als Tablet auf sich hat, erläuterte Merrill Lynch ebenfalls nicht.Seit Jahren gibt es Gerüchte über faltbare Smartphones. Doch bislang konnte kein Hersteller wirklich marktreife Konzepte präsentieren, sodass entsprechende Geräte weiterhin Zukunftsmusik bleiben. Zuletzt gab es im Herbst 2017 Meldungen, wonach Apple zusammen mit LG Falt-iPhones entwickelt und eine Veröffentlichung für frühestens 2020 oder 2021 vorsieht.Merrill Lynch erwartet für dieses Jahr keine ähnlich großen Neuentwicklungen, wie es etwa das iPhone X mit OLED-Display und Face-ID-Sensor im Jahr 2017 war. Apple setze im Herbst stattdessen voraussichtlich auf Evolution beim OLED-Modell. Zu möglichen größeren LCD-Varianten machte die Investmentbank keine Angaben.