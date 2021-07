Xiaomi zieht an Apple vorbei: Cupertino nur noch drittgrößter Smartphone-Hersteller

Xiaomi verzeichnet außerordentlich hohes Wachstum

Canalys: Xiaomi muss nun mit Flaggschiff-Modellen überzeugen

Apples iPhone-Verkäufe können sich durchaus sehen lassen: Das iPhone 12 verzeichnet nach wie vor eine hohe Nachfrage und im ersten Quartal dieses Jahres lieferte der US-Konzern weltweit etwa 52,4 Millionen Geräte aus – was dem Unternehmen einen Marktanteil von 15 Prozent und den zweiten Platz hinter Samsung sicherte (siehe ). Die Konkurrenz blieb allerdings nicht untätig: Vor allem der chinesische Anbieter Xiaomi rangierte bereits knapp hinter Apple. Nun fällt Cupertino tatsächlich auf den dritten Platz zurück.Das Marktforschungsunternehmen Canalys wartet mit neuen Zahlen für das zweite Quartal 2021 auf. Schätzungen zufolge befindet sich der Smartphone-Markt nach wie vor im Aufwind: Die weltweit ausgelieferte Menge an Geräten sei um 12 Prozent gewachsen. Samsung bleibe unverändert der Platzhirsch: Mit einem Marktanteil von 19 Prozent liege der Konzern klar in Führung. Bemerkenswert ist Platz zwei – die Silbermedaille geht nicht länger an Apple, sondern an Xiaomi. Die Chinesen punkten mit einem enormen Wachstum in Höhe von 83 Prozent. Damit fällt Apple auf den dritten Platz: Das Wachstum liege in den Monaten von April bis Juni lediglich bei einem Prozent. Grämen muss sich das Unternehmen trotzdem nicht: Die Margen der iPhones sind hoch, die aktuelle Baureihe findet reißenden Absatz – und der Börsenwert des Konzerns schlägt einmal mehr alle Rekorde (siehe ).Canalys zufolge sei Xiaomis Erfolg vor allem auf das Auslandsgeschäft zurückzuführen: Das Unternehmen habe die Menge an ausgelieferten Geräten in Lateinamerika um 200 Prozent, in Afrika um 150 Prozent und in Westeuropa um 50 Prozent steigern können. Das liege vor allem an den Preisen, die Xiaomi für die Smartphones aufruft: Diese lägen etwa 75 Prozent unter jenen der iPhones. Um an Samsung vorbeizuziehen, müsse Xiaomi den Kunden jedoch vor allem den Kauf von High-End-Smartphones wie dem Mi 11 Ultra schmackhaft machen. Dieses Marktsegment sei aber hart umkämpft, außerdem würden alle Hersteller mit einem Mangel an Chips und anderen Komponenten kämpfen, so Canalys. So hätten allen voran Oppo und Vivo ähnlich hoch gesteckte Ziele: Beide Unternehmen trumpfen mit ebenfalls beachtlichen Wachstumszahlen auf.