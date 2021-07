Bericht: Kunden wollen das iPhone 12 Pro Max – und bleiben ihren Geräten oft jahrelang treu

iPhone 12 Pro Max und 11 beliebt, geringe Nachfrage nach 12 mini und XR

30 Prozent der Kunden bleiben ihrem Gerät mindestens drei Jahre lang treu

Auch wenn Apple vor allem die Modelle der aktuellen Baureihe bewirbt: Der Konzern hat neben den vier Ablegern der iPhone-12-Serie natürlich noch andere Geräte im Portfolio. Kunden können eines der direkten Vorgängermodelle wählen – das iPhone 11 und XR sind weiterhin verfügbar. Für preisbewusste Käufer gibt es zudem das iPhone SE, welches hierzulande bereits ab 479 Euro über die Ladentheke geht. Zu der Frage, welche dieser Geräte besonders hoch in der Gunst der Kunden liegen, geben die Statistiken von Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) Auskunft. Das Marktforschungsinstitut führte eine Umfrage unter iPhone-Kunden in den USA durch und legt nun die Ergebnisse vor.Auf das iPhone 12 und dessen vier Modelle entfallen 63 Prozent der von Apple verkauften Smartphones in den Vereinigten Staaten. Die Nachfrage nach den unterschiedlichen Modellen ist aber ziemlich ungleich verteilt: Auf dem Spitzenplatz rangiert das iPhone 12 Pro Max, für das sich 23 Prozent der Kunden entschieden – übrigens gleichauf mit dem iPhone 11. Auf verlorenem Posten stehen das iPhone XR sowie 12 mini mit jeweils 5 Prozent – Letzteres soll Berichten zufolge nicht länger produziert werden. Ein Grund für das hervorragende Abschneiden des iPhone 12 Pro Max sei auf Veränderungen der US-Wirtschaft zurückzuführen: Die Konsumausgaben hätten sich deutlich erhöht, so CIRP.Der Bericht nennt auch Informationen darüber, wie lange iPhone-Kunden ihre Geräte behalten, ehe sie sich ein neues Modell zulegen. 37 Prozent der iPhone-Besitzer wechseln ihr Smartphone nach spätestens zwei Jahren, immerhin 30 Prozent sehen dazu keinen Anlass – und behalten ihr Telefon drei Jahre oder länger.Über die letzten vier Jahre hinweg hat sich dieser Anteil tendenziell vergrößert – 2017 behielten weit weniger als 20 Prozent der iPhone-Kunden ihr Gerät für mindestens drei Jahre. Zwei Drittel der iPhones werden übrigens über die Mobilfunkanbieter verkauft, Apple liefert über den Online-Store und die hauseigenen Geschäfte 27 Prozent der verkauften Gesamtmenge aus.