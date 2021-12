Siri setzt einfache Sprachbefehle nicht mehr um – und sorgt für Ärger bei Menschen mit Sehbehinderung

Siri verlor Funktionen – und bekam sie nicht wieder

Apple äußert sich zu dem Problem nicht

Siri spielt im Leben der Nutzer einen sehr unterschiedlichen Stellenwert: Manche haben den Sprachassistenten gar deaktiviert, andere nutzen ihn lediglich als Spielerei, versprechen sich aber keinen tatsächlichen Mehrwert von ihm. Viele Anwender können Siri aber durchaus mehr abgewinnen – und senden Nachrichten per Sprachbefehl, rufen auf diese Art die Navigation auf und vieles mehr. Wer von Sehbeeinträchtigungen betroffen ist, weiß Siris Hilfe in vielen Situationen noch mehr zu schätzen: Das akustische Feedback greift Menschen mit einer eingeschränkten visuellen Wahrnehmungsfähigkeit vielfach unter die Arme. Mit einigen Aufgabengebieten kommt Siri aber schon seit geraumer Zeit nicht zurecht, was Betroffene vor ernsthafte Probleme stellt.Laut MacRumors liegen die Probleme bereits seit September dieses Jahres vor – und liegen damit in zeitlicher Nähe zur offiziellen Freigabe von iOS 15. Auf Befehle, die Siri ohne zu murren stets ausgeführt hatte, reagiert der Sprachassistent nun wenig hilfreich. Bitten Anwender Siri beispielsweise nach Details zu den letzten Anrufen und Voicemails, so erhalten sie lediglich den Alternativvorschlag, die Telefon-App zu öffnen. Für Menschen mit einer Sehbehinderung sind diese Einschränkungen enorm: So finden sich im AppleVis-Forum und in Apples offiziellem Support-Forum bereits einschlägige Threads, in denen Betroffene ihren Unmut kundtun.Basale Features wie der Rückruf verpasster Anrufe oder der Versand von E-Mails sind nun seit etwa drei Monaten nicht mehr über Siri möglich, was Enttäuschung und Ärger hervorruft: So erklären einige Anwender, dass ihr iPhone wegen starker Sehbeeinträchtigungen und Siris Unvermögen vielfach nahezu unbrauchbar sei. MacRumors bat Apple bereits im September um eine Stellungnahme, erhielt jedoch keine Antwort. Das überrascht: Das Unternehmen hat sich Barrierefreiheit und Inklusion auf die Fahne geschrieben und durchaus einiges getan, um seine Betriebssysteme und Geräte für Menschen mit Behinderung zugänglicher zu machen. Vor allem iOS 14 polierte die Bedienungshilfen an vielen Stellen merkbar auf (siehe hier ).