Neues Feature im Anmarsch: „People Detection“ misst dank LiDAR den Abstand zu anderen Personen

„People Detection“ misst Abstände zu anderen Personen

Mehrere Möglichkeiten

Voraussetzungen

Es ist eines jener Features, die ausschließlich den absoluten Flaggschiff-Geräten Apples vorbehalten sind: LiDAR. Ein entsprechender Scanner analysiert die Umgebung verspricht bessere Porträt-Aufnahmen sowie eindrucksvolle AR-Erlebnisse. Damit jedoch nicht genug: Immer wieder tauchen neue Anwendungsgebiete für den Scanner auf – so kann beispielsweise die Körpergröße einer sitzenden oder aufrecht stehenden Person gemessen werden. Nun wird eine weitere Funktion bekannt, die auf LiDAR setzt – und all jenen zugutekommt, deren Sehvermögen stark beeinträchtigt ist.Im Alltag blinder oder stark sehbehinderter Personen gibt es immer wieder Schwierigkeiten, die oft auf eine mangelnde Barrierefreiheit zurückzuführen ist. Es sind aber nicht bloß Objekte aller Art, die eine reibungslose Fortbewegung erschweren können: Auch anderen Menschen gilt es auszuweichen, wenn diese es nicht von selbst tun. Laut CNET stellt Apple künftig in den Bedienungshilfen kompatibler Geräte eine Option bereit, die den Anwender über andere Personen in der Umgebung informiert: „People Detection“. Der LiDAR-Scanner misst im Zusammenspiel mit der Weitwinkelkamera die Entfernung zu Menschen in der Umgebung.So kann das Gerät beispielsweise den Abstand zu anderen Personen akustisch wiedergeben: Das erfolgt einerseits über eine Angabe, die auf einen halben Meter genau ist oder über zuvor konfigurierte Schwellenwerte: Nähert sich eine Person, so ertönt ein Signal. Außerdem lässt sich haptisches Feedback einstellen: Kommt jemand näher, dann nimmt die Vibration des iPhones zu. Für Betroffene, die über ausreichend hohes Sehvermögen verfügen, gibt es zudem visuelle Abstandsanzeigen.Um in den Genuss dieses Features zu kommen, muss das Gerät natürlich über einen LiDAR-Sensor verfügen – was aktuell nur auf das iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max sowie das iPad Pro (2020) zutrifft. Die Funktion wird Bestandteil von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 sein – deren finale Veröffentlichung angesichts der unlängst freigegebenen Golden-Master-Version nicht mehr allzu lange auf sich warten dürfte. Außerdem müssen die Lichtverhältnisse bei Anwendung dieses Features stimmen – ist es zu dunkel, funktioniert People Detection nicht ordnungsgemäß.