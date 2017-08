Sind das Trumps versprochene »große Apple-Fabriken«?

3 Begleitwerke

Eine Nummer kleiner

Baubeginn für September angesetzt

Seit Donald Trumps Amtsantritt als US-Präsident gibt es immer wieder Berichte, denen zufolge bekannte ostasiatische Zulieferfirmen nach Standorten in den Vereinigten Staaten suchen würden. Damit reagieren sie auf Trumps lautstarken Wahlkampfankündigungen, die Produktion und damit Arbeitsplätze ins Land holen zu wollen. Vor zwei Monaten gab er schließlich zu Protokoll, Tim Cook habe ihm gegenüber eine Zusage gemacht; und zwar für in Trumps Worten »Drei große Fabriken - groß, groß, groß!“Apple als Konzern und Cook als Person hatten diese Aussage nicht bestätigt. Allerdings hieß es, dass Cupertino die großen Partnerunternehmen aus Taiwan bei der Suche nach geeigneten Niederlassungen in den USA unterstützen wolle. Kurz darauf kündigte Foxconn die Errichtung einer Display-Fabrik im US-Bundesstaat Wisconsin an. Jetzt wurde bekannt, dass zu dem Komplex auch drei Begleitwerke gehören, die sich um spezielle Teile des Arbeitsablaufs kümmern. Die Hochpräzisionsarbeit, das Backend-Packaging und die letztendliche Montage sind dafür vorgesehen. Anders als die Hauptfabrik, deren Produktionsbeginn für 2020 anvisiert ist, sieht der Plan bei den drei kleineren Werken bereits 2018 als Starttermin vor.Sollte es sich dabei tatsächlich um die von Trump geteaserten Fabriken handelte, ist »groß, groß, groß« sicherlich eine Übertreibung. Allein das Investitionsvolumen macht dies deutlich: Nimmt Foxconn für die große Fabrik 10 Milliarden US-Dollar in die Hand, sind es bei den drei kleineren Installationen insgesamt unter eine Milliarde. Die für die Fabriken vorgesehenen Arbeitskräfte sind bereits in den für den Hauptbau anvisierten bis zu 13.000 Jobs inbegriffen.Bis es zum Beginn der Bauarbeiten kommt, ist noch eine formelle Hürde zu nehmen. Eine 3 Milliarden Dollar schwere Förderung durch den Staat Wisconsin ist von der republikanischen Parlamentsmehrheit zwar bereits beschlossen, muss aber noch die Abstimmung im Finanzausschuss hinter sich bringen. Foxconn rechnet mit dem Baubeginn für September.Weiterführende Links: