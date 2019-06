Systemvoraussetzungen von macOS 10.15, iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und tvOS 13

macOS 10.15: Systemvoraussetzungen

Alle MacBooks seit 2015

MacBook Air seit Mitte 2012

MacBook Pro seit Mitte 2012

Mac mini seit Ende 2012

iMac seit Ende 2012

Mac Pro ab 2013

iMac Pro

iOS 13 & iPadOS: Unterstützte Geräte

iPhone 6s und neuer (inklusive iPhone SE)

iPod touch 7. Generation

iPad mini ab 4. Generation

iPad Air ab 2. Generation

iPad ab 5. Generation

iPad Pro

watchOS 6

tvOS 13

Apple nahm sich viel Zeit, um alle Neuerungen auf der WWDC-Keynote zu präsentieren. Mehr als zwei Stunden dauerte die Veranstaltung, was deutlich länger als in den meisten Jahren war. Auch die offiziellen Pressemitteilungen sind inzwischen verschickt, sodass Klarheit herrscht, welche Hardware-Generationen die einzelnen Betriebssysteme unterstützten.Im Vergleich zu macOS 10.14 änderte Apple die Systemvoraussetzungen nur in einem Aspekt: Der 2010er/2012er Mac Pro taucht nicht mehr in der Liste auf. Allerdings bedurfte es auch unter macOS 10.14 schon einer nachgerüsteten Grafikkarte, um das Gerät noch zu aktualisieren. Angesichts der doch recht übersichtlichen Neuerungen gab es offensichtlich keine Notwendigkeit, weitere Hardware-Generationen auszuschließen. Somit lässt sich macOS 10.15 Catalina auf folgenden Macs einsetzen:Anders sieht es hingegen beim mobilen Betriebssystem für das iPhone aus. Hier fallen gleich zwei Serien aus dem Reigen, nämlich das iPhone 5s sowie das iPhone 6. Mindestvoraussetzung ist damit ein iPhone 6s bzw. iPhone 6s Plus. Das iPhone SE (März 2016) befindet sich ebenfalls auf der Liste der Geräte, die iOS 13 vertragen – der iPod touch der 6. Generation hingegen nichtAuf iPadOS können sich ebenfalls nicht alle iPad-Besitzer freuen, denn iPad mini 2, iPad mini 3 und iPad Air verabschieden sich und müssen bei iOS verharren. Unterstützt werden damit alle Geräte seit dem iPad Air 2, dem iPad der fünften Generation und allen iPad Pro.Nachdem watchOS 5 die erste Generation der Apple Watch über Bord geworfen hatte, ändert sich bei der sechsten Iteration nichts an der offiziell unterstützten Hardware. Somit bedarf es weiterhin mindestens einer Apple Watch Series 1 (Herbst 2016).Auch bei tvOS liest sich die Liste der unterstützten Hardware so wie zuvor: Erforderlich ist mindestens ein Apple TV der vierten Generation ("Apple TV HD").