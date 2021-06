Sieben neue iPhone-Modelle in Regulierungsdatenbank aufgetaucht

Sieben Modelle aufgetaucht

Es ist so gut wie sicher, dass Apple auch in diesem Herbst eine neue iPhone-Generation präsentiert – zu wichtig ist das Weihnachtsgeschäft für den Konzern aus Cupertino. Im letzten Jahr stellte Apple das iPhone-12-Lineup aufgrund der Corona-Pandemie erst im Oktober vor – doch laut einigen Berichten soll Apple das iPhone 13 in diesem Jahr pünktlich im September der Öffentlichkeit zeigen.In der Vergangenheit war die Eurasian Economic Commission schon öfters für Vorabankündigungen von Apple-Produkten verantwortlich – und nun veröffentlichte die Regulierungsbehörde schon drei Monate vor der Ankündigung die Genehmigung für die neuen iPhone-Modelle.In der Genehmigung ist von sieben Modellen mit der Bezeichnung "Smartphones 'Apple' Models" mit den folgenden Modellnummern zu lesen: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 und A2645. Natürlich stellt im Herbst Apple keine sieben neuen Modelle des iPhone 13 vor. Vielmehr wird es sich hierbei um Geräte für unterschiedliche geographische Regionen handeln. Beim iPhone 12 brachten beispielsweise nur die US-Modelle Unterstützung für das schnelle mmWave-5G mit – und erhielten somit auch eine eigene Modellnummer.Merkwürdigerweise gibt die ECC an, dass die neuen Geräte mit iOS 14 betrieben werden – dabei ist davon auszugehen, dass Apple die kommende iPhone-13-Generation mit dem ebenfalls im Herbst erscheinenden iOS 15 ausliefert. Möglicherweise liefen aber die Vorserienmodelle, welche die ECC zu Testzwecken erhielt, noch mit iOS 14.Trotz der sieben Modellnummern geht die Gerüchteküche fest davon aus, dass Apple auch beim iPhone 13 wieder vier unterschiedliche Modelle präsentiert: Das iPhone 13 mini, iPhone 13 ohne Namenszusatz, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Das iPhone 13 mini könnte aber das letzte seiner Art sein: Aufgrund der schlechten Verkaufszahlen des iPhone 12 mini steht das kleinste iPhone bei Apple auf der Abschussliste. Sollte das iPhone 13 mini sich nicht durch deutlich höhere Verkaufszahlen hervortun, wird es wohl 2022 aus dem Sortiment entfernt.