iPhone 13 im Zeitplan – Produktion der neuartigen Displays beginnt

Vor dem Zeitplan

ProMotion verzögerte sich auf 2021

Display mit "Alway On"-Modus möglich?

Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass die Fertigung einer essenziellen Komponente der kommenden iPhone-Generation angelaufen ist. So habe TSMC mit der Produktion des A15-Chips begonnen und befindet sich damit genau im Plan. Nun haben sich zwei weitere Zulieferer in Stellung gebracht und deuten damit an, dass Apple in diesem Jahr wieder zum gewohnten Termin mit neuen iPhones aufwarten kann. Wie das aus Korea stammende Magazin The Elec meldet, gaben sowohl Samsung als auch LG den Startschuss für die Displays der 2021er iPhones.Der Meldung zufolge nahmen die Fabriken sogar früher als zunächst veranschlagt ihren Betrieb auf – angeblich auf Geheiß Apples. Bei Samsung laufen die Produktionsbänder bereits seit Mitte Mai, LG begann knapp zwei Wochen später, so die Publikation. Möglicherweise will Apple so frühzeitig Gewissheit haben, ob angesichts der größeren Umstellungen mit Produktionsproblemen zu rechnen ist. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge stellt Apple nämlich mit der nächsten iPhone-Generation auf 120 Hz um – zumindest bei den Top-Modellen.Die höhere Wiederholrate ist seit 2017 im iPad Pro verfügbar, fehlte entgegen der Erwartungen aber beim iPhone 12. Nachdem sich Apple allerdings 2020 gegen den Einsatz entschieden hatte, soll es nun ab Herbst 2021 endlich so weit sein. Für Nutzer bietet "ProMotion", so die von Apple verwendete Bezeichnung, den Vorteil flüssigerer Darstellung. Zahlreiche Smartphones aus dem Android-Lager setzen bereits auf mehr als 60 Hz, Apple gilt in dieser Disziplin daher als Nachzügler. Allerdings baut Apple darauf, nicht dauerhaft 120 Hz oder mehr anzuzeigen, sondern lediglich dann, wenn es auch Vorteile bietet – was den Akku schont.Andere Berichte zu den kommenden iPhone-Displays hatten zudem davon gesprochen, Apple könne einen "Always On"-Modus anbieten. Sicher ist hingegen, dass weiterhin OLED zum Einsatz kommt, Mini-LED für iPhones war bislang nicht im Gespräch. Unterhalb dieses Artikels finden Sie einige weitere Meldungen, die sich mit den erwarteten Neuerungen der kommenden iPhone-Generation befassen.