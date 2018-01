Serien-Streaming: Netflix sieht Apple als kommende Konkurrenz

Netflix rechnet mit Apples Serien-Offensive

Netflix eilt von Erfolg zu Erfolg. Der Börsenbericht zum vierten Quartal 2017 ist entsprechend gespickt mit deutlichen Wachstumswerten. Der Streaming-Platzhirsch verzeichnete in den letzten drei Monaten den bislang größten Zuwachs an Neukunden. 8,3 Millionen neue Nutzer liegen weit über den vom Unternehmen ursprünglich prognostizierten Wert von 6,3 Millionen. Insgesamt hat Netflix damit über 117,6 Millionen Anwender, von denen 111 Millionen ein kostenpflichtiges Abo nutzen.Trotz der Erfolgssträhne verliert das Unternehmen die Konkurrenz nicht aus den Augen und widmet den Wettbewerbern einige Abschnitte im Bericht. Auch Apple wird genannt.Mit einem Börsenwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar ist Netflix inzwischen das zweitwertvollste Medienunternehmen nach Walt Disney. Hit-Serien wie Stranger Things, für die Netflix im Jahr 2017 laut Berichten ein Gesamt-Investitionsvolumen von 7 Milliarden US-Dollar in die Hand nahm, sind maßgeblich für das schnelle Wachstum verantwortlich.Mit Blick auf die Konkurrenzsituation im Streaming-Bereich sieht das Unternehmen Amazon aktuell als größten Wettbewerber, da den Amazon Studios ein großes Inhalte-Budget zur Verfügung stehe. Direkt danach nennt Netflix etwas überraschend Apple, obwohl das Unternehmen aus Cupertino bislang noch kaum Eigenproduktionen anbietet. Netflix geht von einem stark wachsenden Content-Angebot bei Apple aus, das in Zukunft über „Apple Music oder iOS“ als Stream bereitgestellt werde.Apple setzt diversen Berichten zufolge dieses Jahr auf eine großangelegte Serienoffensive, die rund eine Milliarde US-Dollar kosten soll. Außer ein Sci-Fi-Drama von J.J. Abrams plant Apple demzufolge auch die Serie, die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore, die Serienumsetzung des Romansund ein TV-Format mit Jennifer Aniston sowie Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Zuletzt gab es zudem Meldungen über ein Comedy-Format mit Kristen Wiig und die Dokuserie