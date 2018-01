Immer mehr Apple-Serien kündigen sich an: Comedy-Format mit Kristen Wiig in der Mache

Apples Serien-Portfolio wächst stetig

Millionengagen für Witherspoon und Aniston

Apples Serien-Pläne scheinen den jüngsten Meldungen zufolge mehr und mehr an Fahrt aufzunehmen. Nachdem gestern von einem Sci-Fi-Drama des bekannten Regisseurs und Drehbuchautors J.J. Abrams, das Apple produzieren möchte, berichtet wurde, geht es heute um ein halbstündiges Comedy-Format. Es soll auf der Kurzgeschichtensammlung "You Think It, I'll Say It" von Curtis Sittenfeld basieren.Im Wettbewerb mit Streaming-Konkurrenten wie Netflix oder Amazon plant Apple für 2018 eine milliardenschwere Investition, um schlagkräftige Serienformate an den Start zu bringen und die eigene TV-Hardware inklusive der entsprechenden Dienste attraktiver zu machen.Die Serienversion von "You Think It, I'll Say It" soll 10 Episoden umfassen . Über die konkreten Inhalte ist noch nichts bekannt. Das Buch beschäftigt sich mit Themen wie Beziehungen und Gender-Rollen in einer immer komplexer werdenden Welt, die satirisch aufbereitet werden.Die Hauptrolle übernimmt Kristen Wiig, die vor einigen Jahren noch zum Ensemble der populären US-Comedyreihe "Saturday Night Live" gehörte. Zudem war sie in "Ghostbusters" (2016) zu sehen.Zu den ausführenden Produzenten des Formats wird unter anderem Reese Witherspoon zählen. Damit ist "You Think It, I'll Say It" nach "Are You Sleeping" bereits die zweite der bislang inoffiziell angekündigten Apple-Serien, an deren Produktion der Hollywoodstar beteiligt ist. Zudem spielt Witherspoon die Hauptrolle in einer zusätzlichen Apple-Dramaserie, die sich thematisch um die in den USA beliebten Morning Shows dreht. Die Grundlage bildet das Buch "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV".Pro Episode soll die Schauspielerin laut einer Meldung um die 1,25 Millionen US-Dollar verdienen . Die Höhe des Honorars bemisst sich außer an der Schauspielerei auch an der gleichzeitigen Produzententätigkeit von Witherspoon. An ihrer Seite übernimmt Jennifer Aniston die zweite Hauptrolle im Morning-Show-Drama. Auch Anistons Gage für die 20-Episoden-Serie soll 1,25 Millionen US-Dollar betragen.