Seltsame Neustarts der Apple Watch Series 3: Update auf watchOS 7.0.3 löst das Problem

Ungewollte Reboots sollten der Vergangenheit angehören

Verbindungsprobleme mit iPhone

Als Apple watchOS 7 zum Download freigab, mehrten sich schnell die Beschwerden von Nutzern mit einer Apple Watch Series 3. Zusätzlich zum deutlich erhöhten Akkuverbrauch berichteten Betroffene von wiederkehrenden und unerklärbaren Neustarts, die keinem nachvollziehbaren Muster zu folgen schienen. Während sich watchOS 7.0.2 bereits des gestiegenen Energieverbrauchs annahm, blieben die Reboot-Probleme für Anwender ärgerlicherweise bestehen.Mit der Veröffentlichung von watchOS 7.0.3 kümmerte sich Apple vor einer Woche schließlich um die ständigen Neustarts der Apple Watch Series 3 an. Das Update zeigte laut Nutzerrückmeldungen Wirkung.Die Neustarts der Apple Watch Series 3 seit der Veröffentlichung von watchOS 7 wurden schon in vielen Foren-Threads und Beiträgen in sozialen Netzwerken thematisiert. Auch bei MacTechNews entstand ein entsprechender Thread. Apples lapidarer Support-Hinweis für betroffene Nutzer war seinerzeit, die Smartwatch per Holzhammer-Methode einfach neu aufzusetzen.Abgesehen von dem – je nach Setup – großen Zeitaufwand, den eine Wiederherstellung der Uhr oder gar komplette Neuinstallation des Betriebssystems inklusive des erneuten Einrichtens aller Apps nach sich zog, wirkte die Methode nicht bei allen Anwendern gegen die Reboots. Selbst nach dem kompletten Prozedere zeigte sich so so manche Series 3 immer noch instabil. Den Nutzererfahrung der letzten sieben Tage nach zu urteilen schaffte die jüngste watchOS-Aktualisierung auf Version 7.0.3 die ungewollten Reboots aus der Welt.Auch einige der sonstigen Probleme, die seit watchOS 7 auftraten, scheinen mit dem jüngsten Update gelöst zu sein – darunter endgültig auch die stark gestiegene Akkulaufzeit, die Apple schon in Version 7.0.2 anging. Zu den weiteren Bugs von watchOS 7 gehörten die unverlässliche Anzeige und Aktualisierung von Komplikationen. Auch von Verbindungsproblemen mit dem jeweils zugewiesenen iPhone war die Rede. Die ersten Updates von watchOS 7 sollten die gröbsten Patzer mittlerweile ausgemerzt haben.