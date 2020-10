Noch keine Rückmeldungen

Eine Woche nach dem letzten Bugfix-Update für watchOS 7 hat Apple erneut ein Fehlerbereinigungsupdate für watchOS zur Verfügung gestellt. Kurz nach Erscheinen von watchOS 7 berichteten viele Nutzer einer Watch Series 3, dass diese sich mehrfach am Tag neu startet. Alle Versuche, wie beispielsweise das Zurücksetzen der Watch, brachten bestenfalls temporär Abhilfe. Von diesem Problem sind fast ausschließlich Nutzer der Series 3 betroffen – Series 4 und 5 machen nach dem Update auf watchOS 7 keine Probleme diesbezüglich.Nun scheint Apple laut der Update-Beschreibung zu watchOS 7.0.3 den Fehler gefunden und behoben zu haben. Apple sagt in den Notizen zur Aktualisierung, dass Verbesserungen und Fehlerbereinigungen durchgeführt wurden – inklusive der zufälligen Neustarts bei der Apple Watch Series 3.Da die Aktualisierung erst gerade ohne vorherige Testphase im Apple Entwicklerprogramm oder im öffentlichen Testprogramm veröffentlicht wurde, ist bislang nicht bekannt, ob der Fehler tatsächlich beseitigt wurde – besonders da dieser bei den meisten Nutzern nur sporadisch auftrat. Erst in einigen Tagen ist mit stichhaltigem Feedback bezüglich dieses Bugs zu rechnen.Zur Installation muss die Apple Watch sich auf dem Ladegerät befinden und einen Ladezustand von mindestens 50 Prozent aufweisen – erst dann lässt sich die Aktualisierung installieren. Zur Installation öffnet man die Watch-App auf dem iPhone und wählt unter "Allgemein""Softwareupdate" aus – daraufhin beginnt die Suche nach der Aktualisierung. Die Installation kann einige Zeit in Anspruch nehmen – besonders bei der schwächeren Series 3 kann die Installation gut und gerne 20 Minuten und länger dauern.