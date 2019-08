Schimpfwort-Zensur in Apples Notizen-App: Reddit-Nutzer entdeckt kurioses Feature in iPadOS

„fuck“ und „shit“ werden ausgeblendet, „ass“ nicht

Apple hat auf der WWDC diverse Neuerungen für iOS 13 angekündigt – inklusive der eigenständigen Variante „iPadOS“ des mobilen Betriebssystems, die sich an den Bedürfnissen von Tablet-Nutzern orientiert. Doch ob ein kleines neues Feature in iPadOS auf große Zustimmung bei den Anwendern trifft, bleibt abzuwarten.Einem Reddit-Nutzer ist in der Beta von iPadOS eine Textzensur-Funktion in Apples Notizen-App aufgefallen, die sich ersten Tests zufolge nicht deaktivieren lässt. Das Feature zensiert bei der englischen Spracheinstellung Schimpfwörter wie „fuck“ oder „shit“, die mit dem Apple Pencil eingegeben wurden und eigentlich in der Notizen-Überschrift erscheinen sollten.Reddit-Nutzer „_l_e_X_“ machte extra einen Thread für das Thema auf. Nachdem er via Apple Pencil einen Text mit mehreren englischen Schimpfwörtern verfasst hatte, fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf. Die vorgeschlagene Überschrift, die in normaler Computerschrift erscheint, zeigte seinen Text zwar akkurat an – allerdings mit einer Ausnahme: Statt des Ausdrucks „fuck“ war nur ein leerer Platzhalter zu sehen. Bei „shit“ passierte das gleiche. Andere Begriffe wie „ass“ akzeptierte die Beta von iPadOS jedoch in der jeweiligen Notizen-Überschrift.Warum Apple das Zensur-Feature eingeführt hat, ist nicht bekannt. Es könnte sich um eine Funktion handeln, die nur in der Beta verfügbar und – je nach Nutzer-Feedback – in der finalen Variante für iPadOS nicht mehr enthalten ist. Anwender könnten die Zensur als unverhältnismäßige und unzulässige Gängelung empfinden, da es sich immerhin nicht um öffentliche Forumsbeiträge, sondern private Texte für den persönlichen Gebrauch handelt.