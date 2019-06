iOS 13: Schutz vor Spam-Anrufen, Siri-Support für Spotify & Co., Kontakt-Notizen bleiben privat

Siri prüft die übermittelte Rufnummer

Spotify per Sprachkommando ansteuern

Kontakt-Notizen für Dritte gesperrt

Ist es das Ende des telefonischen Werbeterrors auf dem iPhone? Mit iOS 13 bringt Apple eine neue Funktion, die vor Spam-Anrufen schützen soll. Wer sie nutzt, soll weitgehend von sogenannten Robocalls verschont bleiben.Apple setzt dabei nach eigenen Angaben auf Siri. Der Assistent ermittelt, ob die übertragene Telefonnummer eines Anrufers in den Kontakten auf dem iPhone, in der Mail-App oder in Messages zu finden ist. Sollte das der Fall sein, wird das Gespräch angenommen und das iPhone klingelt. Anrufe mit einer unbekannten oder unterdrückten Rufnummer hingegen werden automatisch auf die Mailbox umgeleitet. Ob die neue Funktion auch vor Spam-Calls mit gefälschter Caller-ID schützt, bei denen der Anrufer die Nummer des Angerufenen übermittelt, bleibt abzuwarten.Mit iOS 13 öffnet Apple Siri für Spotify und andere Streamingdienste. Diese können mit Hilfe einer Erweiterung der Schnittstelle "SiriKit for Audio" ihre eigenen Angebote mit dem Sprachassistenten verknüpfen. Besitzer von iPhone und iPad können dann mit "Hey Siri" auch Musik, Podcasts und Radiosender von Drittanbietern abspielen lassen und sind per Sprachsteuerung nicht mehr allein auf Apples Dienste und die lokale Musikbibliothek auf dem iDevice beschränkt. Welche der zahlreichen Services die neuen Möglichkeiten nutzen werden, ist noch nicht bekannt.Erlaubte man bisher einer App wie beispielsweise WhatsApp den Zugriff auf das Adressbuch, so konnte diese sämtliche Informationen auslesen. Das ändert sich mit iOS 13: In Kontakten gespeicherte Notizen sind in der neuen Version für den Zugriff gesperrt. Hintergrund ist die Tatsache, dass zahlreiche Nutzer in dieses Feld offenbar Information eintragen, die nicht in die Hände von Dritten gelangen sollten, etwa abfällige Bemerkungen über die Person. Allerdings können Entwickler sich durch Apple von dieser Zugriffssperre befreien lassen, wenn sie schlüssig nachweisen, dass ihre App die Kontakt-Notizen zwingend benötigt.