iOS 13 Tipp: Erstellen von Erinnerungen

Apple stellte anlässlich der WWDC 2019 das erste Mal der Öffentlichkeit iOS 13 vor – samt einer neuen Erinnerungs-App. Diese kommt in einem ganz neuen Layout daher und bricht endlich mit der nervigen Reiter-Navigation, welche verwirrend und schwer zu bedienen ist. Apple hat aber nicht nur die App an sich verbessert, sondern auch die Art und Weise, wie sich Erinnerungen erstellen lassen.Momentan können Nutzer zu ausgewählten Texte, E-Mails oder Webseiten schnell Notizen anlegen – die Option steht im Teilen-Menu zur Verfügung. Unverständlicherweise lassen sich aber keine Erinnerungen erstellen. Apple hat dies in iOS 13 endlich geändert: Selektiert man Text auf einer Webseite, in einer E-Mail oder Nachricht, kann direkt im Teilen-Menu eine Erinnerung samt Erinnerungsdatum und Notizen eingegeben werden. Auch ist es möglich, beim Chatten mit einer bestimmten Person eine Erinnerung einblenden zu lassen – praktisch, wenn man erinnert werden will, eine Person noch etwas zu fragen.Wie cultofmac.com herausgefunden hat, soll es sogar möglich sein, Siri mehrere Erinnerungen in einem Satz zu diktieren. Bisher wurden alle Worte nach "Erinnere mich um … an …" in eine einzige Erinnerung gepackt – iOS 13 soll daraus nun mehrere Erinnerungen erstellen können. Leider ist die Funktion wohl auf Deutsch noch gar nicht verfügbar und auch auf Englisch klappt dies momentan noch nicht sonderlich gut:Apple hat noch etwa zwei Monate Zeit bis zum Erscheinen von iOS 13 und iPadOS, um die Siri-Integration zu verbessern. Begrüßenswert ist aber auf jeden Fall, dass Apple die Erinnerung-App vom Aufbau her überarbeitet und die verwirrende Navigation abgeschafft hat.