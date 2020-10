Samsung macht sich erneut über Apple lustig – Wegfall des USB-Laders als Aufhänger

Eine von vielen ironischen Anti-iPhone-Kampagnen

Alle Ingenius-Clips in Reihe

Die Zeiten, in denen sich Apple und Samsung öffentlichkeitswirksame Schlachten boten, sind längst vorbei. Seit dem Friedensschluss im Sommer 2018, welcher jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung beendete, ist aus Apple vs. Samsung ein weitaus harmonischeres Miteinander geworden. Gewisse Spitzen und Seitenhiebe bleiben aber trotzdem nicht aus, denn bei der Konkurrenzsituation ist es natürlich geblieben. Momentan nimmt Samsung Apples jüngste Ankündigungen beispielsweise mit einer äußerst schlicht gestalteten Werbekampagne aufs Korn. Zu sehen ist nichts anderes als ein USB-Netzteil, ergänzt um den Slogan "Included with your Galaxy".Im begleitenden Facebook-Post ist allerdings noch von anderen Vorzügen zu lesen, welche das aktuelle Galaxy angeblich bietet. Neben simplen Dingen wie einem Ladegerät gebe es auch die beste Kamera, den größten Akku, die meiste Performance, mehr Speicher sowie ein Display mit 120 Hz. Letzteres soll, Gerüchten zufolge, erst im kommenden Jahr auch beim iPhone Verwendung finden. Beim iPad setzt Apple hingegen schon seit drei Jahren auf die besonders schnelle Bildwiederholrate.Samsungs jüngste Kampagne reiht sich in zahlreiche andere spöttische Werbeschaltungen ein, welche stets ironisch, selten aber aggressiv gestaltet waren. Nach dem Wegfall des Kopfhöreranschlusses gab es für die Südkoreaner beispielsweise reichlich Steilvorlagen (um Apples Entscheidung später dann zu folgen), in früheren Jahren hob Samsung hingegen meist auf die "Wall Hugger" ab. Dabei handelt es sich um eine Spezies Smartphone-Nutzer, die stets an der Wand sitzen und ihr Mobiltelefon laden – weil es laut Samsung nicht so viel Kapazität wie die Samsung-Geräte hat. Vor zwei Jahren lief zudem eine recht vielbeachtete Kampagne namens "Ingenius":Die Ingenius-Kampagne erzählt von einem fiktiven Store-Mitarbeiter, welcher den Wünschen der Kunden nie entsprechen kann – das Fazit lautet stets, Samsung biete bei den ausgewählten Beispielen mehr.