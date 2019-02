Samsung Galaxy S10: Dreifach-Kamera und fast rahmenloses Display ohne Notch

Samsung kommt ohne Displaykerbe aus



Galaxy S10 Galaxy S10



Galaxy S10 Plus Galaxy S10 Plus

Fingerabdruckscanner im Display

Dreifach-Kamera auf der Rückseite mit Superweitwinkel

Höhere Akkukapazität, höherer Preis

Samsung Galaxy S10E als Einsteigermodell



Galaxy S10E Galaxy S10E

Außer dem faltbaren Galaxy Fold hat Samsung auch die diesjährigen Flagship-Modelle Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus präsentiert. Hinzu kommt die dritte Variante Galaxy S10E, die kleiner als die beiden Topmodelle ist und auf einige Features verzichtet – dafür aber auch preisgünstiger in den Handel kommt.Sowohl das Galaxy S10 als auch das Galaxy S10 Plus verfügen über größere Displays als die Vorgänger Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus. Das Galaxy S10 hat ein „Dynamic AMOLED“-Display inklusive HDR10+ mit einer Diagonale von 6,1 Zoll (3.040 × 1.440 Pixel, 551 ppi), beim Galaxy S10 Plus sind es 6,4 Zoll (3.040 × 1.440 Pixel, 526 ppi). Beim Seitenverhältnis haben beide Modelle einen Wert von jeweils 19:9. Das S10 bringt es auf 70.4 x 149.9 x 7.8 Millimeter (157 Gramm). Die Maße des Galaxy S10 Plus betragen 74.1 x 157.6 x 7.8 Millimeter (175 Gramm; Keramikvariante: 198 Gramm).Da Samsung das Größenverhältnis vom Display zum Gehäuse weiter optimieren konnte, hat das S10 Plus zwar einen um 0,2 Zoll größeren Bildschirmbereich als das S9 Plus, ist von den Gesamtmaßen aber trotzdem etwas kleiner als der Vorgänger.Anders als Apple beim iPhone oder Google bei den hauseigenen Pixel-Modellen verzichtet Samsung auf eine Kerbe am oberen Bereich des Displays. Stattdessen ist die Frontkamera (10 Megapixel) in die Displayfläche eingelassen. Das S10 Plus verfügt zusätzlich über eine zweite Frontkamera (8 Megapixel) für bessere Tiefenerkennung und Porträtfotos. Zudem bieten beide Geräte wieder das für Galaxy-Topmodelle seit Jahren stilbildende Element des am Rand gebogenen Displays, das fast nahtlos in das Aluminiumgehäuse übergeht.Was auf den ersten Blick nicht auffällt: Beide Modelle besitzen einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner, der in das Display integriert ist. Samsung verabschiedet sich damit von den Fingerscannern auf der Gehäuserückseite, die das Unternehmen etwa beim letztjährigen S9 nutzte. Die Ultraschall-Technologie sei genauer und sicherer als die optische Fingerabdruck-Variante im Display des OnePlus 6T und anderen Smartphones, so Samsung.Die Rückseite zeigt eine weitere Neuerung der S10-Modelle. Samsung verwendet eine Triple-Kamera mit drei Objektiven für Weitwinkel (12 Megapixel), Superweitwinkel (16 Megapixel) und Teleobjektiv (12 Megapixel). Den optischen Bildstabilisator gibt es für Weitwinkel und Teleobjektiv.Im Vergleich zur 2018er Generation ist die Akku-Kapazität gestiegen. Das Galaxy S10 kommt mit 3.400 mAh auf den Markt, beim S10 Plus sind es 4.100 mAh. Die deutschen Modelle beider Smartphones erscheinen mit Samsungs hauseigenem Exynos-Chip 9820, dazu gibt es zwischen 8 und 12 Gigabyte RAM. Die Speichergröße der Basiskonfiguration beider Modelle beträgt jeweils 128 Gigabyte (bis maximal 1 Terabyte). Weiteren Speicher können Nutzer via microSD-Karte hinzufügen. Anders als das iPhone besitzt übrigens auch die diesjährige Galaxy-Generation weiterhin einen Klinkenanschluss für Kopfhörer.Samsung Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus erscheinen in Deutschland am 8. März. Das S10 gibt es ab 899 Euro (UVP), das S10 Plus startet bei 1.249 Euro (UVP). Die maximal ausgestattete Plus-Variante kostet 1.599 Euro (UVP). Zudem soll im Laufe des Jahres noch ein 5G-fähiges Sondermodell des S10 mit 6,7-Zoll-Display erscheinen.Zusätzlich zu den beiden Topmodellen des S10 kündigte Samsung auch die abgespeckt Variante S10E mit 5,8-Zoll-Display (2.280 × 1.080, 435 ppi) an, für das einige Einschränkungen im Vergleich zu den beiden Flagship-Geräten gelten. Das Galaxy S10E bietet etwa keinen Fingerabdrucksensor im Display, sondern auf dem Ein-/Ausschalter an der Seite des Gehäuses. Zudem hat das S10E auf der Rückseite nur zwei Objekte – die Telekamera fehlt. Das Samsung Galaxy S10E (128 Gigabyte Speicher) kommt am 8. März für 749 Euro (UVP) in den deutschen Handel.