Samsung Galaxy Note 10: Zwei OLED-Größen, Dreifach-Kamera und Stift mit Gestensteuerung

OLED-Displays, Fingerabdrucksensor im Display und S Pen



Links: Galaxy Note 10; Rechts: Galaxy Note 10+ Links: Galaxy Note 10; Rechts: Galaxy Note 10+

Nach dem Galaxy S10 und Galaxy S10+ im Februar hat Samsung jetzt auch die 2019er Note-Modelle präsentiert. Das Samsung Galaxy Note 10 ist das erste Modell der Reihe, das ebenso wie die S-Variante in zwei Displaygrößen auf den Markt kommt: 6,3 Zoll und 6,8 Zoll an Displaydiagonalen stehen auf den fast rahmenlosen Gehäusedesigns zur Verfügung. Wer die Vollausstattung möchte, muss zur größeren Plus-Version greifen.Das Samsung Galaxy Note 10 bietet ein OLED-Display mit 6,3 Zoll (2280 x 1080 Pixel, 401 ppi). Beim Samsung Galaxy Note 10+ samt 6,8-Zoll-Display gibt es eine Auflösung von 3040 x 1440 Pixeln (498 ppi). Beide Modelle verfügen über einen Exynos 9825-SoC.Samsung nutzt eine Triple-Kamera mit drei Objektiven für Weitwinkel (12 Megapixel), Superweitwinkel (16 Megapixel) und Teleobjektiv (12 Megapixel). Als Besonderheit können Anwender des Plus-Modells zusätzlich eine Time-of-Flight-Kamera aktivieren, die Tiefeninformationen präziser erfasst und Objekte vermessen kann. Die 10-Megapixel-Frontkamera, die innerhalb einer kleinen Lochaussparung im Display sitzt, unterstützt erstmals Nightmode und 4K-Videoaufnahmen.Nutzer authentifizieren sich bei beiden Varianten des Note 10 über den im Display integrierten Fingerabdrucksensor. Unterhalb des Displays befindet sich – wie von der Note-Serie gewohnt – der Einschub des S Pen. Der via Bluetooth mit dem Smartphone verbundene Stift unterstützt erstmals eine Gestensteuerung (S Pen Air Actions), mit denen Anwender den S Pen wie eine Fernbedienung des Notes verwenden können – etwa für den Wechsel zwischen verschiedenen Kameramodi.Die kleinere 6,3-Zoll-Variante kommt mit 8 Gigabyte RAM auf den Markt. Zudem gibt es 256 Gigabyte Speicher. Die Akkukapazität beträgt 3.500mAh. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 949 Euro.Das Galaxy S10+ bietet mit 12 Gigabyte deutlich mehr RAM als das kleinere Modell. Hinzu kommt eine Upgrade-Option von 256 auf 512 Gigabyte Hauptspeicher. Nutzer können die Speichergröße beim Galaxy Note 10+ via microSD erweitern – beim normalen Galaxy Note 10 fehlt die microSD-Komponente. Der Akku verfügt über 4.300mAh. Samsung nennt eine UVP von 1.099 Euro (256 Gigabyte) beziehungsweise 1.199 Euro (512 Gigabyte). Außerdem erscheint eine gesonderte 5G-Variante des Galaxy Note 10+ für 1.199 Euro (256 Gigabyte).