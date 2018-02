SSD mit 30 TB - neuester Kapazitäts-Koloss von Samsung

Stolz verkündete Samsung heute, dass der Konzern einmal mehr die kapazitätsgrößte SSD der gesamten Industrie besitzt und von nun an in die Massenproduktion überführt: Die PM1643 stellt die neueste Speerspitze der Speicherkolosse aus Südkorea dar: 30,72 Terabyte finden auf dem physisch kleinen Speicherträger im 2,5-Zoll-Format mit SAS-Anschluss Platz. Das ist exakt doppelt so viel wie das bisherige Aushängeschild mit 15,36 TB, welcher im März 2016 vorgestellt wurde. Erste Exemplare des Nachfolgers wurden im Januar gefertigt, nun soll es in die Phase der Massenfertigung gehen. Es ist anzunehmen, dass sich die 30-TB-Variante preislich im selben fünfstelligen Bereich bewegt wie ihr Vorgänger.Der jüngste Kapazitätshöhenflug wurde ermöglicht durch die Entwicklung einer hochleistungsfähigen Controller-Architektur bestehend aus 9 einzelnen Controllern, welche die Zusammenschaltung einer ganzen Reihe von 512 Gb 3D Vertical NAND-Chips ermöglicht hat. 16 von dieser Sorte ergeben ein 1 TB NAND-Flash-Paket, von denen die PM1643 wiederum 32 enthält. "Samsung wird weiterhin aggressiv der Nachfrage nach SSDs über 10 TB begegnen", versprach Samsungs Chef der Speicherabteilung Jaesoo Han. Im Zuge der Massenfertigung wird es auch diverse Teilmengen der größtmöglichen Kapazität zu kaufen geben, namentlich SAS-SSDs mit 15,36 TB, 7,68 TB, 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB und 800 GB. Samsungs erklärtes Ziel ist es, die veralteten HDDs in Unternehmen endgültig durch SSDs zu ersetzen.Die Ingenieure hinter der PM1643 betonen, dass nicht nur in Sachen Kapazität neue Höhen erklommen wurden, sondern dass sich auch die Zugriffsgeschwindigkeit sehen lassen kann. Sequentielle Schreibgeschwindigkeit von 1.700 MB/s und Lesegeschwindigkeit von 2.100 MB/s stellen den Angaben Steigerungen auf das drei- bis vierfache der im Handel üblichen SSD-Zugriffsraten dar. Gedacht ist die PM1643 sowie alle Teilkapazitäten davon für Unternehmenskunden, Samsungs größten SSDs für Privatkunden liegen bei einer Kapazität von 4 TB und einem Preis von knapp über 1.000 Euro (Store: ).Weiterführende Links: