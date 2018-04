Rundenbasiertes Strategiespiel BattleTech ist für den Mac erschienen

Schon mit Shadowrun Return erfolgreich

Knackige Systemvoraussetzungen

Jordan Weisman ist der kreative Kopf hinter dem Original BattleTech- beziehunsgweise MechWarrior-Spiel und hat gemeinsam mit dem Studio Harebrained Schemes eine moderne Neuauflage des Klassikers entwickelt. Auch auf dem Mac kommt das rundenbasierte Strategiespiel, das sich hauptsächlich über Kickstarter finanziert hat. Über 55.000 Unterstützer haben die Entwicklung möglich gemacht, lässt Publisher Paradox Interactive in seiner Mitteilung verlauten. Das Spiel kostet 39,99 US-Dollar und ist über Steam, GOG und der eigenen Shop-Plattform, Paradox Plaza, erhältlich.Wie wir dem Trailer entnehmen, kann der Spieler sich ein Team aus monströsen Roboter-Fahrzeugen, sogenannten BattleMechs, zusammenstellen. Während es im Storymodus um den instellaren Bürgerkrieg geht, in den der Spieler gezogen wird, betreibt man dort auch Handel, Forschung und Produktion. Dabei lassen sich die Mechs mit allerlei (erforschten) Zusatzteilen individuell konfigurieren. Auch das Mutterschiff, die Basis des Spielers, ist ausbaufähig. Im Kampfmodus tritt er mit seinen Einheiten gegen andere Kampfgeräte an.Das Entwicklerstudio kennt man schon aus einem anderen Kickstarter-Projekt, das nach anfänglichen Schwierigkeiten nur noch als erfolgreich betrachtet werden kann. Harebrained Schemes wagte sich an eine rundenbasierte Version des Rollenspiels Shadowrun. Nach dem Hauptspiel erschienen weitere zwei Teile. Das Spiel ist aus einem Grund immer noch relativ populär: Spieler können dort ihre eigenen Abenteuer kreiieren und anderen zur Verfügung stellen.Wie für ein neues Spiel zu erwarten war, sind die Erfordernisse an die Hardware hoch. Um BatteTech spielen zu können, erfordert es einen Mac mit macOS High Sierra und mindestens einen i5 der vierten Generation (empfohlen wird ein i7 der siebten, also der bei Apple aktuellen Version). 8 GB RAM halten die Entwickler für ein Minimum, genauso eine Grafikkarte vom Typ GeForce GTX 775M. Sie empfehlen allerdings 16 GB Arbeitsspeicher und eine Radeon Pro 580 mit 8 GB VRAM. 30 GB Festplattenplatz und eine vernünftige Internetleitung sollten in jedem Fall vorhanden sein.