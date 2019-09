Rückmeldungen: iOS 13.1.1 bringt diverse Verbesserungen

Einige weitere Fehler behoben

Hinweise auf das nächste größere Update

Am Freitagabend gab Apple das erste Update für iOS 13.1 heraus und aktualisierte das mobile Betriebssystem somit zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen. Gleichzeitig erschien iPadOS 13.1.1, dessen Release Notes identisch zur Updatebeschreibung von iOS 13.1.1 sind. Apple schloss nicht nur eine kritische Sicherheitslücke, sondern beseitigte auch andere Fehler. Inzwischen gibt es erste Rückmeldungen zur neuen Systemversion – und Nutzer bestätigen konkrete Verbesserungen. Diverse Anwender hatten sich darüber beschwert, dass ihr iPhone unter iOS 13 plötzlich wesentlich schneller als gewohnt zurück ans Ladegerät musste. Apple versprach in der Updatebeschreibung, sich um dieses Problem zu kümmern. In der Tat scheinen die Maßnahmen von Erfolg gekrönt zu sein, denn der Fehler scheint nun wesentlich seltener aufzutreten. Unbekannt war, ob das iPhone bzw. iPad tatsächlich mehr Energie benötigte oder ob es sich um einen Berechnungsfehler handelte. Allerdings gibt es noch immer Anwender, deren iPhone-Ladeanzeige plötzlich in den Keller geht.Auch die Sicherheitslücke bezüglich Drittanbieter-Tastaturen ist nicht mehr vorhanden. Diese konnten selbst dann die Eingaben des Nutzers erfassen, wenn dies nicht gewünscht war (siehe diese Meldung: ). Apple dokumentierte zudem zuverlässigere Spracherkennung von Siri-Befehlen auf iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Offensichtlich glückte dies ebenfalls, denn die Beschwerden in Apples offiziellen Foren verstummten. Noch einen weiteren recht ärgerlichen Fehler beseitigte Apple. Diverse Nutzer hatten sich beschwert, dass sie ihr iPhone nicht mehr aus einem Backup wiederherstellen konnten.Das nächste große Update kündigte sich auf Apples Entwicklerseiten ebenfalls bereits an. Ein Eintrag im Bug Reporter legt nahe, dass in dieser Woche die erste Betaversion von iOS 13.2 und iPadOS 13.2 erscheinen dürfte. Angesichts des normalen Updatetaktes ist mit der marktreifen Version für spätestens Dezember zu rechnen.