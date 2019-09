Weitere Neuerungen: tvOS 13 erschienen, iPad-Auslieferung, iOS/iPadOS-Tastaturwarnung

Auslieferung des neuen iPad 10.2"

Ankündigung: Bugfix für Drittanbieter-Tastaturen

Im Vorfeld herrschte Verwirrung, ob tvOS 13 nun ebenfalls zusammen mit iOS 13.1 und iPadOS 13.1 erscheint oder ob Apple beim 30. September bleibt. Ganz offensichtlich entschied man in Cupertino aber, tvOS zeitgleich freizugeben. Somit steht ab sofort auch das nächste große tvOS-Update parat. Nutzer erwartet unter anderem ein neu gestalteter Homescreen. Die wahrscheinlich wichtigste Änderung ist allerdings, dass tvOS nun mehr als einen Benutzer unterstützt. Für jeden angelegten Nutzer erstellt das System personalisierte Vorschläge. Anders als beim iPad, wo Apple vermutlich erhebliche Verkaufsrückgänge befürchtet, könnte ein iPad die User-Accounts der ganzen Familie abdecken, erwarb niemand für jedes Familienglied ein Apple TV. Aus diesem Grund erhielt höchstwahrscheinlich nur tvOS besagte Möglichkeit.Weitere Neuerungen betreffen die Unterstützung der Xbox- und Playstation-Controller sowie natürlich des hauseigenen Spieledienstes "Apple Arcade". Für 4,99 Euro monatlich erhalten Nutzer Zugriff auf mehr als 100 Titel, die für iPhone, iPad, Apple TV und in einigen Wochen auch Mac zur Verfügung stehen. Ebenfalls neu sind weitere, hochauflösende Bildschirmschoner. tvOS 13 lässt sich auf allen Apple TV installieren, die schon eine ältere tvOS-Version ausführen konnten.(Zum Store: Apple gab zeitgleich mit der Veröffentlichung von iPadOS 13.1 bekannt, dass nun auch die Auslieferung des vor zwei Wochen präsentierten iPad 10,2" beginnt. Auf dem Event hatte Apple noch kein genaues Datum genannt, sondern nur von "Monatsende" gesprochen. Die schlicht als "iPad" ohne weiteren Namenszuwachs bezeichnete Baureihe kostet in der Basisausführung nur 379 Euro , inklusive Mobilfunkanbindung ist man bei 519 Euro angekommen. Mit 128 GB Speicherkapazität sind es 619 Euro, für zwei Jahre AppleCare+ veranschlagt Apple 79 Euro. Neu am iPad ist das größere Display, außerdem verfügt die Serie über mehr Arbeitsspeicher. Den Prozessor ließ Apple unverändert, weiterhin arbeitet im Inneren ein A10.Das nächste Update ist ebenfalls bereits angekündigt , denn Apple muss ein Sicherheitsproblem mit Drittanbieter-Tastaturen unter iOS und iPadOS beheben. Auch wenn der Nutzer in den Einstellungen keinen "vollen Zugriff" gewährt hat, können die Erweiterungen alle Eingaben abgreifen. Für bestimmte Tastaturen ist dies erforderlich, beispielsweise wenn automatische Optimierungen oder Wörterbücher geboten werden. Allerdings wäre es möglich, den Fehler auch mit schlechten Absichten auszunutzen. Besagte Einstellungen befinden sich unter Allgemein/Tastaturen. Der Bugfix erfolgt im Rahmen eines weiteren Systemupdates.