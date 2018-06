Riesen-Übernahme: Microsoft gibt 7,5 Milliarden Dollar für GitHub aus

Angesichts von 85 Millionen Code-Repositories reißen angesichts dieser Meldung sicherlich mehr als nur ein paar Entwickler verblüfft die Augen auf. Microsoft hat nämlich soeben bestätigt, dass man die Software-Plattform GitHub übernehmen und dafür stolze 7,5 Milliarden Dollar auf den Tisch legen wird. Bei GitHub handelt es sich um einen Online-Dienst, auf dem Entwickler ihre Projekte hosten und mit anderen Entwicklern kooperieren können. Versions-Management, Bug Tracking, Aufgaben-Verwaltung und Projekt-Wikis zählen zu den wichtigen und häufig genutzten Funktionen. Allerdings machte GitHub sich nicht nur einen Namen als Code-Plattform, stattdessen setzten auch immer mehr Universitäten und Wissenschaftler auf GitHub und machten darüber wissenschaftliche Daten verfügbar. Rund 28 Millionen aktive Nutzer verzeichnet der Dienst.Microsoft erklärt in einer ersten Stellungnahme, dass es die große Leistung von GitHub sei, Entwickler aus allen Ländern zusammenzubringen und gemeinsam Software zu erstellen. Genau dies stelle auch Microsofts Vision dar. Microsoft gelte als aktivste Organisation auf GitHub und habe zwei Millionen Updates für Projekte beigesteuert. Jetzt bereits könne man versprechen, dass GitHab auch in Zukunft eine offene Plattform bleibe. Jedem Entwickler stehe es frei, welche Sprachen, Programmiertools, Frameworks oder Systeme er verwenden wolle – und wie er damit verfahren möchte. GitHub sei die Heimat jener Entwickler, die eine neue Software-Ära aus künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten für die Welt von morgen schaffen. Microsoft arbeite daran, dass GitHub auch in Zukunft eine geliebte und vertrauenswürdige Plattform bleibe. Die Übernahme solle bis Ende 2018 abgeschlossen sein.In der Entwickler-Gemeinde herrscht indes helle Aufregung und in den Sozialen Netzwerken überschlagen sich die Meldungen derer, die nun eilends alle Projekte von GitHub abziehen. Der Konkurrenzdienst GitLab meldet, heute zehnmal mehr Anmeldungen als sonst zu verzeichnen. Auch Atlassians BitBucket darf sich über sprunghaft steigende Nutzerzahlen freuen. Die Wechselbewegung setzte bereits nach Aufkommen der ersten Gerüchte über eine mögliche Übernahme von GitHub durch Microsoft ein. Auch wenn Microsoft längst nicht mehr den Ruf als skrupelloser Monopolist innehat, so sehen es dennoch viele Entwickler mit Sorge, wenn Redmond den Einfluss im Software-Markt derart ausweitet.