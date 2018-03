Reparaturbedarf: Macs eindeutig am zuverlässigsten

Apple-Produkte gelten als überdurchschnittlich langlebig - obwohl die Geräte vergleichsweise schwierig zu reparieren sind. Den aktuellen Daten eines großen Reparaturdienstleisters zufolge handelt es sich bei Macs tatsächlich um die zuverlässigsten Geräte, bei denen eher selten Reparaturen durchzuführen sind. Wie bei jeder Statistik sollte man aber auch hier genau auf die Art und Weise der Datenerhebung achten. Rescuecom vergleicht den Marktanteil der Hersteller mit der Anzahl der aufgetretenen Support-Fälle. Daraus errechnet der Anbieter dann einen "Reliability Score", der ausdrücken soll, wie häufig oder wie selten ein Ausfall zu verzeichnen ist.Mit großem Abstand am besten schneidet in dieser Zählweise Apple ab. 3,2 Prozent der insgesamt erfassten Kundenanfragen beziehen sich auf defekte Macs - dies, obwohl Apple in den USA einen PC-Marktanteil von über 20 Prozent hält. Damit erhält Apple die Bestnote (A+) und einen Score von 665 Punkten. Auf den zweiten Platz kommt Samsung mit einem Anteil von 3 Prozent unter den Anfragen bei Rescuecom. Da der Marktanteil allerdings nur bei 6,2 Prozent liegt, kommt es bei Samsung-PCs somit wesentlich häufiger zu Reparaturbedarf. Dennoch erreicht Samsung damit noch 270 Punkte und die Note A-.Deutlich schwächer schneiden andere Anbieter ab. IBM/Lenovo liegen bei 8,5 Prozent Marktanteil und 7,3 Prozent der Anfragen, dies reicht für Platz 3 und 118 Punkte. Dell-Kunden sorgten für 22,4 Prozent der Fälle bei einem Marktanteil von 16,4 Prozent. Schlusslicht in der Aufstellung ist Asus mit 5 Prozent der Fälle - bei gerade einmal 2,1 Prozent Marktanteil in den USA. Besonders stark kritisiert wird dennoch Dell. Offensichtlich laute das eindeutige Ziel der letzten Jahre, Profit weit über Qualität zu stellen, was sich an rasch schlechter werdenden Werten ablesen lasse. Apple hat sich hingegen in den letzten Jahren deutlich verbessert. 2009 lag Apple beispielsweise noch hinter Lenovo, Toshiba und Samsung.