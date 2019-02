Renderings zeigen Ideen für iPhone 2019 "XI" und iOS 13

Android Q und iOS 13 mit systemübergreifendem Nachtmodus

Angenehmer Kontrast, dezenter Farbeinsatz

iPhone XI mit zentraler Triple-Kamera

Neue Renderings befassen sich mit dem kommenden iPhone-Modell sowie mit der Gestaltung des Nachtmodus von iOS 13. Die Seite Phonearena hat die 3D-Grafiken von Hobby-Designern aufgetan . Sie zeigen ein zentriertes Kameramodul auf der Rückseite des „iPhone XI“ und viele schwarze Flächen.Die beiden großen Hersteller von Mobilbetriebssystemen arbeiten Gerüchten zufolge an einem Nachtmodus für ihre Plattformen. Während Apple einen solchen bereits mit dem aktuellen macOS eingeführt hat, gibt es auf Google-Seite nur Apps, die bereits diese Funktion anbieten. Beim „Dark Mode“ geht es nicht nur darum, die Farben zu invertieren, sondern von Grund auf neue Darstellungsoptionen zu entwickeln und damit die Nachtlektüre am Smartphone zu einem angenehmen Erlebnis machen. Dank verbreiteter OLED-Bildschirme ist es den Herstellern nun möglich auch bei eingeschaltetem Display satte Schwarztöne zu erreichen. Damit ergeben systemweite Nachtmodi mehr Sinn.Die Entwürfe zur iOS-Variante der Nachtansicht erhöhen den Kontrast durch die Wegnahme von grauen Flächen. Sie erscheinen – etwa im Kontrollzentrum – im Vergleich zu iOS 12 stark abgedunkelt. Zusätzlich begrenzen die Gestalter den Einsatz von Farben, in dem etwa statt vollfarbiger Icons diese nur farbig umrandet werden. Damit sinkt die Lichtemission, der Gesamtkontrast steigt. Warum die Designer bei einigen Bedienelementen auf einen satten Blauton gesetzt haben, bleibt derweil im Dunkeln.Zugleich zeigen die Bilder ein in Details modifiziertes iPhone-Gehäuse. Der auffallendste Unterschied zu den aktuellen Modellen besteht in der Gehäuserückseite. Dort prangt das oft erwähnte neue Kameramodul mit drei Objektiven und einem zentral angeordneten Ringblitz. Die ganze Einheit sitzt mittig auf der Unterschale und steht stark aus ihr heraus. Im Gegensatz zu Gerüchen, nur das iPhone XI Max erhalte das dritte Objektiv, bilden die Kreativen dieser Entwürfe ein kleineres Modell mit besagtem Kamerapaket ab. Weitere Details sind schwer zu erkennen, da die Designer die 3D-Modelle in tiefschwarzer Gehäusefarbe vor einen ebenso dunklen Hintergrund platziert haben.