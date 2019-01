iOS 13 mit neuen Details und kommende iPhones von Bericht zusammengefasst

iPhone 2019 und 2020 mit jeweils neuen Kamerasystemen

Laser-Kamerasystem mit erhöhter Reichweite

iOS 13 mit Dark Mode und offenem Dateisystem

Bloomberg hat eine Sammlung aktueller Gerüchte zu den iPhone-Reihen 2019 und 2020 herausgebracht und neue Details über die nächste Version von iOS veröffentlicht. Darunter fallen Angaben über die zukünftigen Kameramodule der Premium-Smartphones und relevante Innovationen in iOS 13.Das Magazin führt in zwei aktuellen Artikeln die Kamera-Ausstattungen der kommenden zwei Modellreihen auf. Zum einen erwartet es für dieses Jahr eine Dreifach-Kamera, im nächsten Jahr soll zum anderen ein lasergestütztes 3D-System für neue AR-Erfahrungen sorgen. Das dritte Objektiv der 2019er Modelle ermögliche nicht nur ein weiteres Sichtfeld, sondern biete auch mehr Zoom-Optionen. Zusätzlich erwähnt der Bericht eine Funktion, mit der Nutzer Objekte in das Foto montieren können, die sie zuvor aus Versehen nicht auf dem Bild hatten. Rendering kursierten bereits, wie Apple die Triple-Kamera ins Gehäuse integrieren könnte. Laut der Quellen des Magazins befinden sich die neuen Kamerasysteme bereits im Testbetrieb. Apple soll zudem zurzeit darüber nachdenken, einen Wechsel vom Lightning- zu einem USB-C-Anschluss zu vollziehen.Informanten haben Überlegungen erwähnt, bereits in die kommende iPhone-Generation neue lasergestützte Kamerasysteme zu integrieren. Nun habe sich Apple aber entschieden, deren Einführung auf das Jahr 2020 zu verschieben. Die Module sollen auf der TOF-Technologie basieren (Time Of Flight), welche eine Reichweite von 4,5 Metern bewältigt. Das bisher eingebaute TrueDepth-Modul erreicht nur 25 bis 50 Zentimeter. Entsprechende Komponenten bietet aktuell Sony an, Apple soll schon Interesse an dem 3D-System bekundet haben. Beobachter vermuten, die TOF-Kamera könnte auch in einem iPad Pro debütieren.iOS 13 wird laut Bloomberg den lang erwarteten Dark Mode auch auf iPads und iPhones bringen. Zusätzlich soll das Betriebssystem in der iPad-Variante besser auf die Tablet-Bedienung zugeschnitten sein. Als Beispiele nennt der Bericht einen überarbeiteten Home-Screen und verbessertes File-Management. Ein oft gewünschtes Feature besteht in einem offenen Dateisystem statt der sehr regulierten Dokumenteorganisation über den „Dateien“-Ordner. Apple arbeite an dessen Implementierung, heißt es nun aus informierten Kreisen. Damit käme der iPad-Produzent seinem Ziel näher, die Tablets als tatsächlichen Computerersatz zu positionieren. Nicht weiter spezifiziert der Bericht ein bevorstehendes Upgrade des Auto-Unterhaltungssystems CarPlay.