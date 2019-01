iPhone 2019: Renderings zeigen verkleinerte Notch

Neues Design für das iPhone 2019



So könnte das iPhone „XI“ aussehen, das voraussichtlich im Herbst 2019 erscheint.

Zweiter Versuch, frühes Stadium



Die Dreifach-Kamera sitzt in dem Entwurf horizontal mittig. Quelle: compareraja.in

Reaktionen besser als beim ersten Vorschlag



Die Entwürfe haben Nutzer mit dem LG-Smartphone V40 verglichen.

Weitere Renderings eines möglichen iPhone-Designs hat nun die Seite CompareRaja in Zusammenarbeit mit OnLeaks veröffentlicht . Die Bilder sollen Entwürfe für die elfte Auflage der Premium-Telefone zeigen und aus Cupertino stammen. Sie zeigen eine kleinere Front-Aussparung („Notch“) und ein mittig sitzendes Kameramodul auf der Gehäuserückseite.Dementsprechend behält das iPhone XI („Eleven“) eine ähnliche Frontpartie wie die Vorgänger. Allerdings schrumpft Apple die Frontkerbe auf ein Minimum. Zudem soll der Rahmen um das Display schmaler werden – der Blogeintrag verweist jedoch darauf, das sei mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Auf der Rückseite finden drei Kameramodule in einem horizontalen Streifen Platz. Er ist mittig im Gehäuse untergebracht und beinhaltet drei Objektive und einen Kreisblitz, der um das mittlere Objektiv herum angeordnet ist. Darunter befindet sich das Mikrofon. Wie gehabt befinden sich die Lautstärke-Wippe und der Lautlos-Schalter links, während der Taster für den Ruhemodus rechts sitzt.Das ist der zweite Entwurf aus derselben Quelle innerhalb von einer Woche. Letzte Woche zeigte die Seite ebenfalls angeblich aus Apple-Kreisen stammende Entwürfe des iPhone 2019 mit quadratischem Kameramodul . Der Informant behauptet, beide Designs seien Prototypen. Wie sie zueinanderstehen, bleibt im Verborgenen. Entweder beide sind Entwürfe (möglicherweise aus einer Mehrzahl von Gestaltungen) und am Ende schafft es einer auf die nächste Ebene oder sie zeigen unterschiedliche Modelle. Die Quelle behauptet, die drei neuen Modelle befänden sich im EVT-Stadium (Engineering Validation Test), in dem noch eine Menge Änderungen denkbar seien.Während der erste Entwurf eigentlich ausschließlich auf Ablehnung stößt (auch in unserer Kommentar-Sektion ), gibt es für dieses Rendering zumindest bei 9to5mac.com einige Zustimmung . Selbstverständlich lehnt die Mehrheit wie üblich die Designs ab. Die Mehrheit bleibt weiterhin skeptisch, was die Quellenangabe angeht. Eigentlich glaubt – wie schon bei dem ersten Versuch – niemand, dass die 3D-Grafiken von Apple stammen. Nutzer diskutieren zudem die Position: An der Stelle des Kameramoduls sei kein Platz für diese Komponenten, weil dort das Prozessor-Board sitze und auch nicht ohne Weiteres an eine andere Stelle wandern könne. Die Innereien der iPhones haben seit Generationen ihre ungefähre Position im Gehäuse behalten. Nur wegen einer zweifelhaften Design-Entscheidung werde Apple nicht das komplette Konzept umwerfen, lautet das Argument. Andere Stimmen vergleichen die Designs mit dem LG V40, weil das Smartphone sein Kameramodul ebenfalls eher mittig auf der Rückseite positioniert hat. Wir fragen uns hingegen, ob der Ringblitz die erforderliche Lichtstärke aufweisen kann, um Objekte so stark auszuleuchten wie der Vorgänger.