Preview von Microsoft Office 2019: Erweiterte Stifteingabe und neue Excel-Tabellen

Mehr Fokus auf Stifteingabe, neue Tabellentypen für Excel

Microsoft hat einige der neuen Funktionen von Office 2019 angekündigt. Im Zuge dessen ist die erste kommerzielle Preview der kommenden Office-Version für Windows 10 erschienen. Zu den Neuerungen zählen erweiterte Stift-Funktionen, vielfältigere Möglichkeiten zur Datenanalyse in Excel und zusätzliche Präsentation-Werkzeuge in Power-Point.Microsoft betont die hinzugekommenen Stift-Features von Office 2019 im Zusammenspiel mit zum Beispiel Surface-Tablets. Die einzelnen Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint oder Outlook profitieren allesamt von neuen Funktionen wie Druckempfindlichkeit und einer Orientierungserkennung der Schreibspitze während der Stifteingabe. Dies kann zum Beispiel hilfreich bei der Detailarbeit an selbsterstellten Grafiken sein.Neue Formeln und Tabellen erweitern die Darstellung von Datenanalysen, damit sich Tendenzen und Trends besser erkennen lassen. Zu den neuen Optionen zählen Trichter-Tabellen und 2D-Karten. PowerPoint erhält ein Morph-Werkzeug und Zoomfunktionen, die Präsentationen dynamischer und lebhafter machen sollen.Microsoft wird Office 2019 – anders als das parallel dazu verfügbare Abo-Paket Office 365 (Store: ) – zum Einmalpreis anbieten. Die neuste Version der Bürosuite erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2018.Die kommerzielle Preview steht Volumenlizenzkunden schon jetzt für Testzwecke zur Verfügung und unterstützt derzeit nur Windows 10. Eine Mac-Variante folgt laut Microsoft in den nächsten Monaten. Viele der Office-2019-Features sind bereits in der Abo-Version Office 365 ProPlus integriert.