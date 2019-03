Preiswerte Pencil-Alternative: Logitech Crayon ist kompatibel zu neuen iPad-Modellen

Knapp 30 Euro günstiger



Foto: Logitech

Foto: Logitech

Oval statt kreisrund

Crayon reagiert nicht auf Druck

Laden über Lightning-Buchse

Die gestern vorgestellten neuen iPad-Modelle unterstützen den Apple Pencil, wenn auch nur dessen erste Generation. Nicht wenigen ist dieser schon etwas ältere Eingabestift aber zu teuer. Mit dem Crayon bietet Logitech eine günstigere Alternative, die ebenfalls mit iPad Air und iPad Mini funktioniert - allerdings gibt es eine Einschränkung.Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 69,95 Euro ist der Logitech Crayon knapp 30 Euro günstiger zu haben als der Apple Pencil, für den Cupertino im hauseigenen Onlinestore 99 Euro aufruft. Ebenso wie der Stift des kalifornischen Herstellers wird er von Hunderten von Apps unterstützt. Der Crayon funktioniert Apple zufolge sowohl mit dem 2018er iPad als auch mit den neuen Modellen iPad Air (3. Generation) und iPad mini (5. Generation), also den gestern aufgetauchten Tablets.Im Design hingegen unterscheidet sich Logitechs Eingabestift deutlich vom Apple Pencil. Der Crayon hat einen ovalen Querschnitt, mit einer Breite von 12 Millimetern er auch weniger schlank. Dank seiner Form rollt das Gerät allerdings nicht vom Tisch. Mit 16,3 Zentimetern Länge hat Logitechs Stift überdies eine etwas gedrungenere Form als der gut 17,6 Zentimeter lange Pencil.Im Unterschied zum Apple Pencil ist der Logitech Crayon nicht drucksensitiv, die Linienstärke beim Schreiben oder Zeichnen lässt sich also nicht durch die Intensität des Anpressens verändern. Unterschiedliche Neigungswinkel werden allerdings erkannt. Logitech zufolge verbindet sich der Eingabestift ebenso problemlos und schnell mit dem iPad wie das Original aus Cupertino.Geladen wird der Logitech Crayon über eine Lightning-Buchse, zum Energietanken muss er also nicht wie der Apple Pencil der ersten Generation ins iPad gesteckt werden. Allerdings liefert der Schweizer Hersteller weder ein Ladegerät noch ein Lightning-Kabel mit. Beides muss man also entweder zukaufen - oder einfach Ladegerät und Kabel des iPad nutzen. Mit einer vollständigen Ladung kann man Logitech zufolge bis zu 7,5 Stunden lang schreiben oder zeichnen. Logitech Crayon bei Amazon kaufen