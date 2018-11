Apple Pencil 1 vs. Apple Pencil 2 im Vergleichsvideo

Rund drei Jahre ist es her, dass Apple den Pencil vorstellte – und damit weitaus mehr entwickelte, als nur eine simple Finger-Nachahmung für das Touch-Display. Das Ziel des Konzepts lautete, nicht Fingerbedienung durch einen Stift zu ersetzen, sondern professionelle Zeichenwerkzeuge ins Tablet-Zeitalter zu überführen. Daher imitiert der Apple Pencil nicht normale Touch-Gesten, sondern ermittelt auch Druckstärke und Neigungswinkel. Die zweite Generation des Apple Pencil ist seit diesem Monat erhältlich und wurde zusammen mit dem neuen iPad Pro vorgestellt. Ein Vergleichsvideo zeigt nun, welche konkreten Änderungen und Verbesserungen es in der Praxis gibt und in welchen Disziplinen der Pencil 2 hinzugewann.Gleich auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Pencil-Generationen, denn der Apple Pencil 2 ist deutlich schlanker – zum Aufladen und Koppeln benötigt das Werkzeug keinen Lightning-Anschluss mehr und wurde dadurch kompakter. Gleichzeitig eliminierte Apple einen der größten Kritikpunkte. Der eingesteckte Lightning-Pencil sah nicht nur etwas merkwürdig aus, sondern brachte auch großes Risiko ungewollter Beschädigung mit. Apple setzt nun auf eine magnetische Halterung, was die Handhabung schneller und komfortabler macht.Wie im Video zu sehen zeigt das iPad übrigens mit einem kleinen Popup an, sich erfolgreich mit dem Apple Pencil 2 verbunden zu haben. Zur Akkulaufzeit lässt sich momentan wenig sagen – da es nun so einfach wurde, den Apple Pencil zu laden, hat man im Alltag normalerweise keine vollen Ladezyklen mehr.Gelobt wird im Test die neue Doppeltipp-Steuergeste, um beim Zeichen beispielsweise zwischen verschiedenen Pinseln oder Werkzeugen wie Stift und Radiergummi zu wechseln. Diese Möglichkeit wertet auch Drittanbieter-Apps auf, denn Entwickler können eigene Tap-Gesten verwenden, die auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind. Als Fazit zieht das Testvideo, der neue Apple Pencil sei in nahezu jedem Aspekt überlegen – ob dies allerdings den Preisanstieg rechtfertige, müsse jeder für sich entscheiden.