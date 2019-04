Powerbeats Pro erscheinen angeblich am 10. Mai - vorerst nur in Schwarz

Angekündigt am 4. April



In anderen Farben als Schwarz gibt es die Powerbeats Pro erst im Sommer.

Zum Start nur in Schwarz verfügbar

Deutlich teurer als die AirPods 2

Ab 3. Mai nimmt Apple im hauseigenen Online-Store angeblich Bestellungen für die Powerbeats Pro entgegen - zumindest in den USA und Kanada. Ausgeliefert werden die Ohrstöpsel des Tochterunternehmens Beats ab 10. Mai, am selben Tag sollen sie auch im Handel verfügbar sein. Geben wird es die drahtlosen Sport-Ohrhörer allerdings vorerst nur in Schwarz.Angekündigt wurden die Powerbeats Pro am 4. April. Knapp 14 Tage später hatte Apple die Bügelhörer mit einem rasanten Video beworben, in dem etliche Sportstars mit den Stöpseln in den Ohren zu sehen waren. Einem Bericht von 9to5Mac zufolge können die 249 US-Dollar teuren Geräte in den Vereinigten Staaten und Kanada ab 3. Mai geordert werden. Ob Apple am selben Tag auch in anderen Ländern Bestellungen entgegennimmt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Der Online-Store des iPhone-Herstellers zeigt sie momentan noch als "Bald verfügbar" an. Andere Onlinehändler wie beispielsweise Amazon führen die Powerbeats Pro aktuell noch nicht in ihrem Sortiment.Klar ist allerdings bereits, dass es die Powerbeats Pro zunächst nur in der schwarzen Ausführung geben wird. Die farbigen Varianten (Moos, Navy und Elfenbein) werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein, voraussichtlich im Sommer dieses Jahres. Das teilte Beats bereits vor einiger Zeit auf der Internetseite mit. Dort wird auch das Erscheinen der schwarzen Ohrstöpsel für Anfang Mai angekündigt, was zwar als Bestätigung für den Bericht von 9to5Mac gewertet werden kann, Apples Tochterunternehmen allerdings durchaus noch ein wenig zeitlichen Spielraum lässt.Die Powerbeats Pro verfügen wie die für sportliche Aktivitäten eher weniger geeigneten AirPods über Apples hauseigenen H1-Chip für die schnelle Kopplung mit iPhone oder iPad sowie die Aktivierung von Siri mittels Sprachkommando. Mit 249 Euro sind sie deutlich teurer als die AirPods 2, die Apple zu Preisen ab 179 Euro anbietet. Powerbeats Pro im Apple Online Store Apple AirPods 2 bei Amazon