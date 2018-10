Philips Hue unterstützt nun Siri-Vorschläge und die Kurzbefehle-App

Philips hat die Steuerungs-App des bekannten Beleuchtungssystems Hue auf Version 3.6 aktualisiert. Die neue Version bringt Unterstützung für die neue Kurzbefehl-App aus iOS 12 mit und erlaubt so eine noch flexiblere Steuerung der heimischen Beleuchtung.Hue gibt nun häufig benutzte Szenen an Siri weiter, so dass Siri auf dem Sperrbildschirm, dem Siri-Watch-Face der Apple Watch oder in der Suche Vorschläge zu häufig benutzen Beleuchtungsszenen machen kann.Außerdem ist es nun möglich mittels Aktionen in der neuen Kurzbefehl-App kurze Skripte anzulegen, die auch die heimische Beleuchtung beeinflussen. So ist es zum Beispiel möglich, mit einem Kurzbefehl "Abendessen" die Beleuchtung am Tisch auf die gewünschte Farbe einzustellen und auch die "Bitte nicht Stören"-Funktion auf dem iPhone zu aktivieren und eine bestimmte Musik abzuspielen.Um die neuen Funktionen nutzen zu können, ist iOS 12 erforderlich – außerdem wird die Philips Hue Bridge in der zweiten Version vorausgesetzt. Die erste Generation der Hue Bridge bleibt hier außen vor. Nach wie vor unterstützt die Hue-App aber iOS 10, allerdings dann ohne Siri-Funktionalitäten. Eine Mac-App für Philips Hue steht ebenfalls zur Verfügung.Zur Nutzung von Philips Hue sind eine Hue Bridge (Heute 47 Euro, regulärer Preis 60 Euro) sowie kompatible Birnen und Lampen erforderlich, welche für E27- und GU10-Fassungen bereitstehen. Philips stellte erst kürzlich eine große Fülle von neuen Deckenleuchten, Bad-Spiegel-Lampen und Lampen für den Außenbereich vor, welche kompatibel mit Hue sind.