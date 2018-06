Individuelle Sprachbefehle in iOS 12: So kreieren Nutzer Siri Shortcuts

Shortcuts erstellen und individuelle Sprachbefehle festlegen

Apple präsentierte auf der WWDC die neue Funktion Siri Shortcuts, über die der Sprachassistent deutlich mehr Aufgaben als bisher beherrscht. Entwickler können für bestimmte Features ihrer Apps sogenannte Shortcuts erstellen, die sich in iOS-Geräten per Sprachbefehl auslösen lassen.[banner]Obwohl Siri Shortcuts in der ersten Betaversion von iOS 12 noch ein Work-In-Progress und in der jetzigen Form außer für rudimentäre Testzwecke kaum zu gebrauchen ist, deutet sich ein beträchtlicher Teil des Funktionsumfangs bereits über Apples Anwendung Workflow an. Die App bietet Beta-Testern die Gelegenheit, erste Gehversuche mit dem Shortcuts-Feature zu unternehmen.Nutzer können in der aktuellen Beta 1 über den Umweg der Workflow-App Shortcuts für Apples Sprachassistenten kreieren. Nach dem Start der Anwendung muss der Anwender einen neuen Workflow erzeugen und daraufwie „Street Address“, „Get Travel Time“ oder „Show Directions“ beziehungsweise eine Kombination mehrerer Optionen einfügen. Der jeweilige Workflow wird mitbestätigt. Es werden nicht alle der angezeigten Aktionen unterstützt.Um einen personalisierten Sprachbefehl für Siri Shortcuts einzufügen, gehen Nutzer überund den dortigen Shortcuts-Bereich zu ihrem kreierten Workflow, um den gewünschten Sprachbefehl aufzunehmen. Der jeweilige Siri Shortcut lässt sich per Spracheingabe „Hey Siri, [zuvor festgelegter Befehl]“ auslösen.