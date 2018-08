Signify stellt neue Philips Hue Leuchten für alle Heimbereiche vor

"der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge"

Hue Play und Signe

Hue Adore Badezimmer-Leuchten:

Spots: 1er, 2er, 3er, rund 3-fach

Deckenleuchte

Spiegelleuchte

Wandleuchte

Hue Aurelle Panelleuchten:

Hue Aurelle

Hue Ensis und Flourish Pendelleuchten

Hue Outdoor Lightstrip:

Hue Sana und Liane

Hue GU10 White

Der Name Signify ist vielen wahrscheinlich noch nicht geläufig. Das vormals unter dem Namen Philips Lighting geführte Unternehmen ist nach eigenen Aussagenund mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern sicher kein kleines Licht. Signify ist Markenlizenznehmer des Markennamens Philips, deren vernetzbare Hue-Leuchten wiederum fast jeder kennt, der sich ein wenig mit Lichtsteuerung über Computer oder Smart-Devices beschäftigt hat. Weitere Informationen zu Philips Hue Lampen finden Sie hier oder bei Amazon Zur IFA (31. August - 5. September 2018) präsentiert das Unternehmen in Halle 22 auf dem Philips-Stand eine ganze Reihe neue Leuchten-Kreationen für unterschiedlichste Einsatzbereiche daheim oder im Büro. Hier eine kurze Übersicht:Philips Hue Play wird ab Oktober 2018 als Einzelpack (UVP 69,99 Euro), Doppelpack (UVP 129,99 Euro) und Erweiterung (UVP 59,99 Euro) erhältlich sein. Zudem gibt es ein 5-Meter-Verlängerungskabel (UVP 14,99 Euro). Philips Hue Signe gibt es ab September als Tischleuchte (UVP 169,99 Euro) und Stehleuchte (UVP 269,99 Euro).Die Philips Hue Adore-Badezimmerkollektion verfügen über einen kabellosen Dimmschalter und vier vorab eingestellte Lichtszenen. Geschützt vor Spritzwasser und Wasserdampf (Schutzklasse IP44). Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen zwischen 79,99 Euro und 249,99 Euro.Die Philips Hue Aurelle LED-Panelleuchte, kaufbar ab September, ist in den Maßen 30x30cm, 40x40cm, 60x60cm und 120x30cm verfügbar. Die UVPs liegen zwischen 134,99 und 199,99 Euro.Die Pendelleuchte Ensis ist ab September zum UVP von 399,99 Euro erhältlich, die Flourish-Produkte (ab Oktober) liegen zwischen 129,99 Euro und 349,99 Euro.Der Philips Hue Outdoor Lightstrip wird ab Oktober 2018 in einer 2- und 5-Meter-Ausführung angeboten. Die UVPs liegen bei 89,95 Euro (2m Version) und 159,95 Euro (5m Version).Die Hue Wandleuchten Sana und Liane sollen ab September für 169,99 Euro über den Tresen gehen.Der dimmbare Philips Hue White GU10 Spot ist ab Anfang September verfügbar. Eine einzelne Lampe wird 19,95 Euro kosten und ein Doppelpack 34,95 Euro.Alle Philips Hue Produkte sind mit dem Philips Hue Lichtsystem und der Philips Hue App kompatibel. Voraussetzung dafür ist eine Philips Hue Bridge . Dadurch können Nutzer die Beleuchtung ihrer Außenbereiche wunschgerecht gestalten und das perfekte Outdoor-Ambiente schaffen. Die Möglichkeiten reichen von einem breiten Weißtonspektrum bis hin zu der Auswahl von 16 Millionen Farben für Entertainment-Zwecke.