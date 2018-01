Philips Hue: Neue Mac-App und überarbeitete iPhone-Anwendung angekündigt

Hue-Sync für den Mac

Hue 3.0 für iPhone und iPad

Philips hat zwei Apps für das intelligente LED-Beleuchtungssystem Hue angekündigt, die sich an iOS- und Mac-Nutzer richten. Beide Anwendungen sollen die Kontrolle von Hue-Lampen intuitiver gestalten und auch von Nutzern gewünschte Funktionen mitbringen.Die Desktop-App Hue Sync für macOS und Windows synchronisiert sich automatisch mit den jeweiligen Displaydarstellungen des Rechners und bietet entsprechende Ambient-Beleuchtung. Voraussetzung sind kompatible Lampen und die Philips Hue Bridge.Die Software analysiert automatisch, welche Inhalte momentan angezeigt werden und passt die Beleuchtung dynamisch an. Anwender können zudem eigene „Light-Scripts“ für jedes Spiel, jede Musik, jeden Film oder sonstige Inhalte anpassen, um die Lichtfarbe der Hue-Lampen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.Philips hat bereits erste Partnerschaften mit Unternehmen wie Razer angekündigt, um Spiele für das hauseigene Beleuchtungssystem zu optimieren. Kompatible Spiele wie Overwatch werden gezielten Gebrauch von den Hue-Möglichkeiten machen.Außer der Sync-Software für Macs wird im zweiten Quartal 2018 auch eine runderneuerte Version 3.0 der Hue-App für iOS erscheinen. Das neugestaltete User Interface soll benutzerfreundlicher sein und auch Funktionen enthalten, die Kunden vorschlugen. Dazu zählt ein in früheren Versionen schon einmal integrierter Custom Color Picker, den Philips mit einem Update entfernte.Zusätzlich zu den umfangreicheren Farbselektionen können Anwender auch schneller als bislang auf zuvor genutzte Szenerien und Lampen-Gruppen zugreifen.