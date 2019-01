Philips Hue: Neue Bewegungsmelder und Leuchten für Outdoor-Bereich

Ab Februar verfügbar



Quelle: Philips Quelle: Philips

Pünktlich zum Start der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat Philips das Outdoor-Segment von Hue um einige Produkte erweitert. Dazu zählen ein Bewegungsmelder und mehrere Leuchtsysteme, die sich in verschiedenen Lichtfarben nutzen lassen.Der neue Outdoor-Bewegungsmelder kommt für 49,99 Euro (UVP) im Februar auf den Markt und ist nach IP54 vor Wettereinflüssen geschützt. Er funktioniert kabellos (Batterie) und lässt sich daher flexibel im Außenbereich des Hauses platzieren. Der Bewegungsmelder ist über die Hue-App steuerbar und schaltet bei Bedarf die Innen- oder Außenbeleuchtung ein, wenn jemand vorbeigeht. Der Erkennungsradius liegt bei 12 Metern.Außer dem Bewegungsmelder gibt es auch zahlreiche neue Outdoor-Lampen von Philips, die ebenfalls via Hue-App steuerbar und ab Februar verfügbar sind. Dazu zählen Hue White Welcome (hellweiß, 129,99 Euro) und Hue White & Color Ambiance Discover (weißes oder buntes Licht, 149,99 Euro).Hinzu kommen die Produktfamilien Hue White & Color Ambiance Econic, Hue White & Color Ambiance Impress sowie Hue White Fuzo. Alle Sets bestehen aus mehreren Wandleuchten und jeweils einer dazugehörigen Wegeleuchte.