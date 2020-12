Apple Pay und Girocard: Sparkassen mit über 1,5 Millionen Kunden

Apple-Pay-Chefin äußert sich

Bailey: „Mehr als 1,5 Millionen Nutzer“

Marktbeobachtern schien klar, dass Apple Pay einen Boom erfahren würde, als neben Kreditkarten erstmals auch die Girocard in Verbindung mit Apple Pay zum Einsatz kam. Bei den Sparkassen war die Begeisterung über Apple Pay aber anfangs überaus verhalten: Der Dienst wurde von diesen Geldinstituten erst vor einem Jahr unterstützt, nachdem diese zuerst ganz andere Interessen hatten. So wollten sie Zugriff auf den NFC-Chip kompatibler Geräte erhalten, um mit eigenen Apps und Services zu glänzen. Später rückten sie von diesen Plänen einigermaßen überrschend wieder ab – und erklärten , möglichst allen Kunden mobiles Bezahlen ermöglichen zu wollen.Wird Apple Pay gut vom Markt angenommen? Antworten auf diese Fragen erhält man beispielsweise aus Studien von Loup Ventures : So soll der Dienst bei 507 Millionen iPhones (und damit mehr als der Hälfte aller aktiven Geräte) zur Anwendung kommen. Offizielle Zahlen finden sich aber in der Regel nicht – Apple und teilnehmende Banken halten sich zumeist sehr bedeckt. Nun nennt Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey in einem Artikel der Welt erstmals Zahlen für Deutschland.Bailey bezieht sich auf die Sparkassen, die „im Dezember mehr als 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben [werden]“. Die Managerin beteuert, dass es sich um dreimal mehr Kunden als im August handle. Dieser Erfolg dürfte wohl auf die Unterstützung der Girocard zurückzuführen sein: Die Einbindung der beliebten Debitkarte ist seit dem 25. August dieses Jahres möglich. Die Sparkassen sprechen gar von einer der erfolgreichsten Produkteinführungen in den vergangenen Jahren. Bailey äußert sich auch zu den Wettbewerbsbedingungen: So ermögliche Apple Pay auch kleinen Marktteilnehmern mit großen Teilnehmern zu konkurrieren. Apple Pay schaffe ein Feld mit gleichen Spielregeln für alle. Diese Ansicht stößt nicht gerade auf ungeteilte Zustimmung: So wurde in der EU unlängst der Wunsch laut, den NFC-Chip der Apple-Geräte für den direkten Zugriff von Banken zu öffnen.