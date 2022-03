Das neue iPad Air mit M1 und „Center Stage“

iPad Air: „Center Stage“, 5G – und der M1

Preis und Verfügbarkeit

iPad Air 64 GB WiFi 679 € 64 GB WiFi + 5G 849 € 256 GB WiFi 849 € 256 GB WiFi + 5G 1.019 €

Apples Tablet-Sparte ist gut aufgestellt: Das iPad-Portfolio ist breit gefächert und mittlerweile findet sich für fast jeden Geldbeutel ein passendes Angebot. Nun aktualisiert Cupertino das iPad Air, welche einige bemerkenswerte Fortschritte macht: Der aus Macs und dem iPad Pro bekannte M1-Chip hält nun auch im iPad Air Einzug. Die Unterschiede zu den Highend-Modellen werden damit immer geringer – das Pro hat dem Air lediglich einige wenige Features voraus.Das iPad Air der vierten Generation brachte einige wegweisende Änderungen mit sich: Die Bildschirmränder wurden schmaler, der Homebutton entfiel gänzlich – Touch ID befindet sich seitdem im Power Button. Ferner können Anwender den Apple Pencil 2 nutzen, der über einige sinnvolle Komfortmerkmale im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt. Da das Tablet bereits im Jahr 2020 erschien, fehlten allerdings einige Features des iPads ohne Namenszusatz und des iPad mini: Apple behebt diesen Missstand nun – und reicht „Center Stage“ nach und eine Frontkamera mit 12 MP nach. Der USB-C-Anschluss ist nun laut Apple doppelt so schnell. Wer mobiles Internet ohne Tethering benötigt, kann sich zudem erstmals über 5G beim Air-Modell freuen. An Leistung dürfte es dem Gerät nicht mangeln: Apple verbaut den M1-Chip, der bislang nur im iPad Pro sowie im Mac seinen Dienst verrichtete – Abstriche müssen Nutzer nicht machen. Die Lücke zu den Pro-Modellen schließt sich damit immer weiter. Für das iPad Pro sprechen weiterhin der LiDAR-Scanner, das 120-Hertz-Display sowie Mini-LED bei der 12,9-Zoll-Variante.Apple drehte an der Preisschraube. 128 GB sind wie beim Vorgänger keine mögliche Option, stattdessen müssen Käufer mit 256 GB vorliebnehmen. Neben Space Grau gibt es die Farben Polarstern, Rosé, Violett sowie Blau. Vorbestellungen sind ab kommenden Freitag möglich, wer schnell zuschlägt, muss sich nicht lange bis zur Auslieferung gedulden: Am 18. März werden die ersten Geräte ausgeliefert.