Patent: Glänzende iPhone-Oberfläche mit Farbverlauf

Keramikstrahl-Methode und „Surface Finishing“



Quelle: MySmartPrice

Apple forscht an neuen Oberflächen-Designs für das iPhone-Gehäuse. Wie ein Patent des Unternehmens zeigt, beschäftigt sich Apple mit neuen Möglichkeiten, die Oberfläche von iPhones mit Farbverläufen und mehr Farben als bisher zu gestalten. Dazu sind aufwendige Oberflächenbehandlungen vonnöten, die im Patent beschrieben werden.Smartphones von chinesischen Anbietern wie Huawei bieten bereits Gehäusedesigns mit Farbverläufen, deren Aussehen abhängig vom Lichteinfall variiert. Apple dagegen verwendet bislang gleichmäßigere Farben. Doch in Zukunft könnte der iPhone-Hersteller optisch näher an die chinesische Konkurrenz heranrücken.Möglich wird das durch die im Patent beschriebene Keramikstrahl-Methode. Dazu werden sehr kleine Keramikperlen auf das iPhone-Gehäuse gestrahlt, was die Oberfläche aufraut. So sind vielfältige Farbverläufe möglich. Das jeweilige iPhone-Modell könnte etwa bei Sonneneinstrahlung – je nach Blickwinkel – unterschiedliche Farbtöne oder -intensitäten aufweisen.Ein weiterer im Patent beschriebener Oberflächen-Effekt wäre „Surface Finishing“. Mikroskopisch kleine Einkerbungen im Gehäuse sollen einfallendes Licht auf eine Weise reflektieren lassen, die den Geräten einen besonderen Glanz verleiht.Wie meist bei Apple-Patenten ist nicht bekannt, wann beziehungsweise ob Apple überhaupt auf die beschriebenen Technologien oder Methoden setzen wird. Der früheste Kandidat für die farblich vielseitigeren iPhones wäre eines der 2019er Modelle.