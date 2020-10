Nutzerrückmeldungen zu iOS 14.1 und iPadOS 14.1 – Manche Probleme gelöst, doch einige bleiben

Ausbleibende GPS-Aufzeichnungen: Nicht behoben

Apple gab gestern iOS 14.1 und iPadOS 14.1 für alle Kunden zum Download frei. Version 14.1 stellt hauptsächlich die Kompatibilität mit den neuen iPhone-12-Modellen und dem iPad Air der vierten Generation her – soll aber laut der Update-Beschreibung auch eine große Menge von Fehlerbereinigungen mitbringen. Ebenfalls stellte Apple die HomePod-Software "audioOS" in Version 14.1 für den normalen HomePod ohne Namenszusatz zum Download bereit. Hier finden sich neue Funktionen: Beispielsweise unterstützt der HomePod nun die auf dem Event vorgestellte "Intercom"-Funktionalität und bringt diverse Verbesserungen bezüglich Siri mit.Viele Nutzer installieren Aktualisierungen direkt nach der Freigabe – somit gibt es meist bereits wenige Stunden nach Erscheinen diverse Rückmeldungen. Hier ein Überblick:Kurz nach Erscheinen von iOS 14 und watchOS 7 meldeten diverse Nutzer, dass die GPS-Aufzeichnung der Apple Watch nicht mehr funktioniert, wenn ein Training durchgeführt wird. Apple veröffentlichte eine Problemlösung – welche aber das Zurücksetzen des iPhones voraussetzt und somit eine Menge Zeit des Nutzers. Leider schafft iOS 14.1 hier keine Abhilfe: Der Fehler ist immer noch vorhanden.Ebenfalls kurz nach Erscheinen von iOS 14 war in diversen Foren zu lesen, dass bei einigen Nutzern die Tastatureingabe nur verzögert funktioniert und manchmal auf virtuelle Tastenanschläge zu spät reagiert wird. Dies scheint nun mit iOS 14.1 weitgehend behoben zu sein – zumindest diverse Nutzer melden, dass die Tastatur in iOS 14.1 deutlich besser reagiert.Einige Nutzer melden, dass die Intercom-Funktionen des HomePods gar nicht oder nur sporadisch funktionieren. Manche der Betroffenen konnten das Problem durch einen Neustart des HomePods in den Griff bekommen – bei anderen klappt diese Funktion nach wie vor nicht.Damit das Intercom auch mit dem iPhone funktioniert, ist allerdings iOS 14.2 erforderlich, welches aktuell über Apples Beta-Programm zum Download bereitsteht.Komplett verlässlich funktioniert Intercom auf HomePods aber nicht: Oftmals wird ein Lied der Band "Interkom" abgespielt, statt die Intercom-Funktion zu aktivieren.Mit iOS 14 lassen sich erstmalig Widgets auf dem Home-Screen platzieren – doch die Funktion war in iOS 14.0 noch recht fehlerbehaftet. Laut der Update-Beschreibung von iOS 14 löste Apple einige Probleme bezüglich der Home-Screen-Widgets – doch manche Fehler bleiben bestehen. So melden diverse Nutzer, dass das Wetter-Widget sich nach wie vor unzuverlässig aktualisiert. Manche sehen den Stand von gestern, andere wiederum sehen nur eine leere, blaue Fläche statt des Wetter-Widgets.Nach der Installation von iOS 14 meldeten einige Nutzer, dass zufällig die Standort-Daten in neu aufgenommenen Bildern fehlen. Hierzu gibt es bisher noch keine aussagekräftigen Rückmeldungen, ob iOS 14.1 dieses ärgerliche Problem behebt.Bislang gibt es noch keine stichhaltigen Meldungen über fehlgeschlagene Installationen oder größere Probleme – daher ist aktuell davon auszugehen, dass es sich bei iOS 14.1 und iPadOS 14.1 um ein unproblematisches Update handelt und einer baldigen Installation nichts im Wege steht. Die Installation dauert je nach Hardware zwischen 10 und 30 Minuten – in dieser Zeit kann das Gerät nicht genutzt werden.