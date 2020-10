Apple gibt iOS 14.1 und iPadOS 14.1 in der finalen Version frei

Die Neuerungen

Komplette Update-Beschreibung

Unterstützung für die Wiedergabe und Bearbeitung von 10-Bit-HDR-Videos in der App „Fotos“ für iPhone 8 und neuere Modelle

Behebung eines Problems, bei dem einige Widgets, Ordner und Symbole auf dem Home-Bildschirm verkleinert angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem das Bewegen von Widgets auf dem Home-Bildschirm dazu führen konnte, dass Apps aus Ordnern entfernt wurden

Behebung eines Problems, bei dem einige E-Mails in der App „Mail“ von einem falschen Aliasnamen gesendet wurden

Behebung eines Problems, bei dem eingehende Anrufe mitunter keine Regionsinformationen anzeigten

Behebung eines Problems, bei dem es bei einigen Geräten bei Auswahl einer gezoomten Anzeige und eines alphanumerischen Codes vorkommen konnte, dass die Notfalltaste auf dem Sperrbildschirm vom Texteingabefeld überlagert wurde

Behebung eines Problems, bei dem einige Benutzer mitunter nicht in der Lage waren, Titel zu laden oder zu ihrer Mediathek hinzuzufügen, wenn ein Album oder eine Playlist angezeigt wurde

Behebung eines Problems, bei dem mitunter keine Nullen in der App „Rechner“ angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem die Auflösung beim Video-Streaming zu Beginn der Wiedergabe vorübergehend reduziert wurde

Behebung eines Problems, das bei einigen Benutzern die Konfiguration einer Apple Watch für ein Familienmitglied verhinderte

Behebung eines Problems, bei dem das Gehäusematerial der Apple Watch in der App „Apple Watch“ falsch angezeigt wurde

Behebung eines Problems in der App „Dateien“, bei dem einige MDM-Cloud-Diensteanbieter fälschlicherweise Inhalte als nicht verfügbar angezeigt haben

Verbesserung der Kompatibilität mit Wireless-Zugriffspunkten von Ubiquiti

Weitere Informationen folgen in Kürze…

Apple hat soeben das erste große Update für iOS und iPadOS 14 veröffentlicht: Version 14.1 steht ab sofort für alle Nutzer zum Download bereit. Zuvor fand sich zwar iOS 14.1 in den Beschreibungsdateien der Software-Aktualisierung wieder – war aber nur für das iPhone 12 und iPad Air der vierten Generation bestimmt. Ab sofort steht die neue Version aber für alle zum Download bereit.iOS 14.1 stellt vorrangig die Kompatibilität mit dem iPhone 12 und dem iPad Air der vierten Generation her – beide Gerätegattungen werden an diesem Freitag an Kunden ausgeliefert. Neben vielen Fehlerbereinigungen gibt es aber auch Verbesserungen in iOS 14.1: Die Fotos-App unterstützt nun die Wiedergabe und Bearbeitung von Videomaterial mit einer Farbkanaltiefe von 10 Bit. Nicht in den Update-Notizen ist erwähnt, dass iOS 14.1 und iPadOS 14.1 auch Unterstützung für den neuen HomePod mini wie auch für HomePod Intercom mitbringen.Apple schreibt folgendes in den Update-Notizen zu iOS 14.1: