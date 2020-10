watchOS 7 und GPS-Ausfall: Apples radikaler Lösungsvorschlag

Apple Watch: GPS-Aufzeichnung per Restore wiederherstellen

Nach der Veröffentlichung von watchOS 7 schwoll rasch ein Thread in Apples Support-Foren an, in dem sich Nutzer über ausbleibende GPS-Aufzeichnung beschweren. Normalerweise ist es möglich, entweder über die Watch-eigene Trainings-App oder auch per Drittanbieter-Lösung den Streckenverlauf zu erfassen und sich anschließend noch einmal anzusehen. Bei vielen funktioniert dies hingegen seit dem letzten großen Systemupdate nicht mehr. Manchmal sind gar keine Positionen erfasst, bei anderen Versuchen hingegen nur Start- und Endpunkt. Einzelne Serien der Apple Watch scheinen nicht stärker als andere betroffen zu sein, die Fehlermeldungen verteilen sich gleichmäßig über alle Generationen hinweg.Apple hat sich nun mit einem Support-Dokument zu Wort gemeldet und geht auf das Problem ein – zur Sprache kommen genau die Fehler, welche auch schon in den Foren diskutiert wurden. In der Anleitung erläutert Apple, was zu tun ist, wenn Aktivitäts- oder Health-Daten nach dem Update auf iOS 14 und watchOS 7 fehlen. Die Vorschläge reichen von einer einfachen bis hin zur radikalen Lösung:Rückmeldungen zufolge half dieser Schritt diversen Nutzern bereits. Sollte es allerdings weiterhin Probleme geben, dann muss zum Holzhammer gegriffen werden.Der zweite Schritt soll sicherstellen, dass die bislang erfassten Daten nicht verloren gehen. Wichtig sei, auch die Health-Daten zu sichern und dazu die iCloud-Synchronisierung zu aktivieren.Es muss sich offensichtlich um ein nicht so leicht per Software-Update zu behebendes Problem handeln, wenn Apple nun vorschlägt, das iPhone komplett zurückzusetzen und dann aus dem Backup wiederherzustellen.Nachdem beide Devices gelöscht und via Backup erneut in Betrieb gesetzt wurden, steht der erneuten Verbindung nichts im Wege – diesmal aber hoffentlich mit korrekter GPS-Aufzeichnung. Es sieht so aus, als richte das Update auf iOS 14 und watchOS 7 bei der Datenmigration irreparablen Schaden an. Andernfalls könnte sich Apple nicht sicher sein, dass frisch installierte Systeme, die per Backup aber wieder auf den alten Datenstand gebracht wurden, korrekt laufen.Selbigen Tipp hält Apple übrigens parat, wenn watchOS 7 den Akku der Apple Watch viel zu schnell leersaugt. Auch dann bleibt nichts anderes übrig, als zur kompletten Rosskur zu greifen.