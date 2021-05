Noch vier Wochen bis zur WWDC 2021

Reine Software-Veranstaltung oder auch neue Macs?

Die Eventgrafik zur diesjährigen WWDC

M2 erst im Herbst und nicht zur WWDC?

Optimisten hoffen auf VR-Headset

Systemupdates gibt es ganz sicher

In genau vier Wochen eröffnet die WWDC 2021 ihre Pforten, wenngleich Apple diesmal erneut auf ein digitales Format setzt. Im Juni 2019 hatte Apple noch das McEnery Convention Center zu San Jose angemietet und die Keynote vor Tausenden Zuschauern abgehalten, 2020 und 2021 zwang die Corona-Pandemie hingegen zu einer kompletten Planänderung. Ob Apple allerdings noch einmal zu den früheren Großveranstaltungen zurückkehrt, ist nicht sicher. Auch wenn den vorproduzierten Videos jegliche Live-Atmosphäre fehlt, hat sich das Format dennoch bewährt. Denkbar wäre daher durchaus, dass die meisten Events in Zukunft kein Publikum mehr benötigen. Ein wichtiger Bestandteil der WWDC sind die Entwickler-Sessions, welche Apple erneut als Download-Angebot bereitstellt.Vor genau einem Jahr hatte Apple angekündigt, sich von Intel zu verabschieden und den Mac auf "Apple Silicon" umzustellen. Inzwischen erfolgte dies für vier Baureihen, wohingegen MacBook Pro 16", iMac 27" und der Mac Pro weiterhin mit Intel-Prozessoren arbeiten. Die Auslieferung des iMac 24" auf M1-Basis beginnt hingegen noch in diesem Monat. Mit großer Spannung blickt die Tech-Branche nun darauf, ob Apple endlich erste Informationen zu den M-Chips für das Performance-Spektrum des Sortiments bietet. Da der M1-Chip nur 16 GB RAM unterstützt und die Grafikleistung der acht Kerne nicht mit den leistungsfähigsten Grafikkarten mithalten kann, erfolgt die Umstellung der fehlenden Baureihen erst mit der zweiten M-Generation.Dabei dürfte es sich um den "M2" handeln – und nicht nur um einen M1X (siehe Artikel auf Grundlage eines Nikkei-Berichts: ). Eine Präsentation im Juni ist aber alles andere als sicher, denn inzwischen rechnen die meisten Marktexperten erst ab Herbst mit neuen Macs. Obwohl Apple nur moderat von der weltweiten Chip-Knappheit betroffen ist, muss angeblich auch Cupertino in manchen Aspekten umdisponieren. Wäre der Nachfolger des iMac 27" noch im Juni verfügbar, hätte Apple sicherlich auf dem letzten Event bereits einen Ausblick gegeben. Dies spricht ebenfalls gegen eine Vorstellung auf der WWDC 2021.Apples Eintritt in ein neues Marktsegment könnte in diesem Jahr erfolgen – zumindest ist eine erste Demonstration möglich. Bloomberg hatte im April berichtet , Apple wolle innerhalb der kommenden Monate Informationen veröffentlichen und ein kleines Vor-Ort-Event veranstalten. Der Zeitpunkt der WWDC würde zwar zu den Angaben passen, nicht jedoch der Rahmen. Laut Mark Gurman sei eine Videovorführung kein geeignetes Format – und die WWDC wird nun einmal genau das. Daher erscheint auch die Präsentation der Apple-Brille nicht sonderlich wahrscheinlich.Andere Themen bestätigte Apple hingegen schon, denn wie seit vielen Jahren üblich gibt es erneut anlässlich einer WWDC neue Systemversionen zu bestaunen. iOS 15, macOS 12 und Co. dürften demnach am 7. Juni in der ersten Entwicklerversion zur Verfügung stehen und dann im Herbst für alle Nutzer auf den Markt kommen. Natürlich lassen wir uns auch gerne überraschen und hoffen auf gänzlich unerwartete Themen, dennoch sieht es zum aktuellen Zeitpunkt so aus, als werde die WWDC 2021 eine eher ruhige Veranstaltung.